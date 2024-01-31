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росіяни обстрілюють Херсон - МВА

росіяни обстрілюють Херсон - МВА

Київ • УНН

 • 27000 перегляди

російські війська, що окупували лівий берег, тривалий час ведуть обстріл Херсона. У МВА закликають містян триматись подалі вікон.

Окупаційні війська рф обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі 

Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега

- йдеться у дописі. 

Мрочко закликав містян триматись подалі від вікон і пам'ятати про правило двох стін.

Доповнення

Сьогодні у Бериславі на Херсонщині під ворожий удар з дрона потрапило подружжя - окупанти скинули на них вибухівку, коли ті їхали на мотоциклі,

ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини31.01.24, 12:28 • 20284 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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