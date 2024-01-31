росіяни обстрілюють Херсон - МВА
Київ • УНН
російські війська, що окупували лівий берег, тривалий час ведуть обстріл Херсона. У МВА закликають містян триматись подалі вікон.
Окупаційні війська рф обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега
Мрочко закликав містян триматись подалі від вікон і пам'ятати про правило двох стін.
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ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонщини31.01.24, 12:28 • 20284 перегляди