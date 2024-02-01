По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 41 раз, в том числе нанесли ракетный удар, ранены шесть человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Также совершил ракетный удар - написал Прокудин в соцсетях.

С его слов, враг по городу Херсон враг направил 64 снаряда.

российские военные, по данным Прокудина, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебные заведения и детский сад в Бериславском районе; общежитие и предприятие в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - отметил глава ОВА.

Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть