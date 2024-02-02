Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на загибель у Херсонській області двох французьких гуманітарних працівників та поранення інших іноземних волонтерів внаслідок російського удару, назвавши це боягузливим і негідним вчинок. На повідомлення відреагував Президент України Володимир Зеленський, вказавши, що російський терор не знає кордонів і національності жертв, пише УНН.

Двох французьких гуманітарних працівників було вбито в Україні в результаті російського удару. Боягузливий і негідний вчинок. Мої думки з їхнім близькими і пораненими побратимами. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти населенню - написав Макрон у X.

На повідомлення відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим, хто постраждав у цій жахливій атаці - відповів Макрону Зеленський у соцмережі.

На Херсонщині через російський обстріл загинуло двоє волонтерів з Франції, ще троє іноземців поранені