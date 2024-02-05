Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе

Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли. Такое сотрудничество усилит энергетическую безопасность Украины, Франции и всей Европы, уменьшив зависимость от российской атомной отрасли. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу со специальным представителем Президента Французской Республики по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Мероприятие также посетили представители Французского агентства развития (AFD), казначейства Франции, посольства Франции в Украине и заместители министра Светлана Гринчук и Ярослав Демченков.

На встрече была обсуждена сложная ситуация в украинском энергосекторе, вызванная массированными российскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры. Министр Галущенко сообщил, что враг изменил тактику, нанося удары преимущественно по подстанциям и генерирующим объектам, обеспечивающим электроснабжение промышленных регионов, приближенных к линии соприкосновения.

Именно поэтому мы продолжаем курс на создание резервов энергетического оборудования для быстрого реагирования на вызовы, а также на децентрализацию генерации. Будем благодарны партнерам за помощь в наращивании на местах мощностей распределенной генерации, в частности газовых турбин, и развития сетей - заявил Герман Галущенко.

Пьер Эльброн подтвердил поддержку Франции Украине и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в атомной отрасли. Так как будущее сотрудничество укрепит энергетическую безопасность не только обеих стран, но и всей Европы, уменьшив зависимость европейских стран от российской атомной отрасли.

Встреча также акцентировала внимание на обеспечении ядерной и радиационной безопасности в связи с угрозами, которые возникают из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС.

Добавим

Стороны также обсудили детали реализации проектов сотрудничества в различных отраслях энергетики между французскими и украинскими компаниями.

Галущенко приветствовал решение об открытии представительства Французского агентства развития в Киеве.

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