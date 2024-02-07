Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

В рамках усиления сотрудничества Украина и Франция реализуют совместные проекты в приоритетных секторах украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Миниэкономики передает УНН.

Детали

Госпожа министр экономики Юлия Свириденко встретилась с делегацией Французской Республики во главе со Специальным уполномоченным Президента Французской Республики по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Также на встрече присутствовал господин Посол Франции в Украине Гаэль Везьер.

Стороны обсудили углубление сотрудничества между двумя странами, увеличение финансирования развития частного сектора, а также предоставление технической помощи и французского опыта в Украине.

Глава Минэкономики заявила, что для быстрого восстановления Украины Киеву необходимы частные инвестиции, поскольку они имеют самый высокий мультипликационный эффект на экономику.

Ключевыми секторами, которые будут приоритетными для инвестирования в 2024-2027 годах и имеют наибольший потенциал для роста Украины, являются энергетический сектор, транспорт и логистика для экспорта, агропродовольственный сектор, критические материалы, перерабатывающая промышленность (включая "зеленую" металлургию), IT и диджитализация, зеленый переход и охрана окружающей среды - резюмировала Свириденко.

В ведомстве добавляют, что во время встречи стороны обсудили подготовку и реализацию двусторонних межправительственных экономических соглашений и сотрудничество стран в направлении гарантий инвестиций.

Мы последние несколько месяцев активно работаем с нашими французскими коллегами над подготовкой нескольких проектов экономического сотрудничества для восстановления нашей экономики, привлечения новых инвесторов и предоставления гарантий инвестиций - подытожила министр экономики.

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Дополнение

Еще одной темой для переговоров стало принятие Ukraine Facility, который предусматривает выделение финансирования в размере 50 млрд евро на ближайшие 4 года, и программ финансирования государственных и частных проектов с использованием инструментов гарантий в рамках одной из составляющих Ukraine Facility.

Напомним,

Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли. Такое сотрудничество усилит энергетическую безопасность Украины, Франции и всей Европы, уменьшив зависимость от российской атомной отрасли