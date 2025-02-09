Беспрецедентный случай для Франции: на экс-президента Саркози надели электронный браслет

Бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет. Такие меры в отношении экс-главы государства применили в рамках исполнения приговора суда по делу о коррупционной сделке в 2014 году. Об этом информирует издание Le Monde, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ношение "браслета" экс-президентом во Франции стало первым таким случаем и беспрецедентным мероприятием.

Николя Саркози теперь разрешено покидать свой дом только с 8 утра до 20:00 - 21:30 по понедельникам, средам и четвергам, в дни, когда он появляется с 6 января на судебном процессе по подозрению в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года