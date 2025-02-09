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Беспрецедентный случай для Франции: на экс-президента Саркози надели электронный браслет

Беспрецедентный случай для Франции: на экс-президента Саркози надели электронный браслет

Киев  •  УНН

 • 7937 просмотра

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Экс-президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет из-за коррупционного дела. Он может покидать дом только в определенные часы и дни для участия в судебных заседаниях.

Бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет. Такие меры в отношении экс-главы государства применили в рамках исполнения приговора суда по делу о коррупционной сделке в 2014 году. Об этом информирует издание Le Monde, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ношение "браслета" экс-президентом во Франции стало первым таким случаем и беспрецедентным мероприятием.

Николя Саркози теперь разрешено покидать свой дом только с 8 утра до 20:00 - 21:30 по понедельникам, средам и четвергам, в дни, когда он появляется с 6 января на судебном процессе по подозрению в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года

- пишет издание.

Le Monde сообщает, что эта процедура была инициирована после отклонения 18 декабря 2024 года кассационной жалобы Николя Саркози по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров, что привело к окончательному вынесению ему приговора - к 1 году лишения свободы с ношением электронного браслета из-за коррупции и злоупотребления влиянием.

В деле, которое также называется "Висмут", 17 мая 2023 года бывшего главу государства во второй раз признали виновным в том, что он заключил в 2014 году "коррупционную сделку" вместе со своим давним адвокатом Тьерри Герцогом с Жильбером Азибером, старшим судьей Кассационного суда, чтобы он передавал информацию и пытался повлиять на апелляцию, поданную по делу Беттанкура. И это в обмен на обещанное "повышение" на почетную должность в Монако.

Все трое получили одинаковый приговор, а Тьерри Герцогу, который принял присягу 45 лет назад, запрещено носить черную мантию в течение трех лет. С отклонением апелляционных жалоб эти приговоры также вступают в законную силу.

Возможно условно-досрочное освобождение

Между тем адвокат Саркози Жаклин Лаффон рассказала, что ее подзащитный "продолжает оспаривать обоснованность" решения судьи. Она добавила, что экс-президент передаст дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до конца месяца.

Вместе с этим такое обжалование не препятствует исполнению приговоров.

Саркози сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение при определенных условиях, как это разрешено законом для лиц старше 70 лет.

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен14.02.24, 13:02 • 20339 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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