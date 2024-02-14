"Увесь світ спостерігатиме": голова МЗС Британії закликав Конгрес США проголосувати за пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у середу закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим союзникам на 95 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Британія оголосила про свій пакет підтримки наступного року. Європейський Союз оголосив свій пакет заходів наступного року. І я закликаю членів Конгресу США, які розглядатимуть це сьогодні, проголосувати за пакет - заявив Кемерон журналістам під час візиту до Болгарії.

"Це є абсолютно важливим для американської безпеки. Увесь світ спостерігатиме за тим, що відбувається у Конгресі", - сказав голова британського МЗС.

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