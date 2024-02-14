"Увесь світ спостерігатиме": голова МЗС Британії закликав Конгрес США проголосувати за пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим партнерам на суму 95 мільярдів доларів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у середу закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим союзникам на 95 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Британія оголосила про свій пакет підтримки наступного року. Європейський Союз оголосив свій пакет заходів наступного року. І я закликаю членів Конгресу США, які розглядатимуть це сьогодні, проголосувати за пакет
"Це є абсолютно важливим для американської безпеки. Увесь світ спостерігатиме за тим, що відбувається у Конгресі", - сказав голова британського МЗС.
Спікер Джонсон хоче зустрітися з Байденом до будь-яких дій щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю - ЗМІ14.02.24, 10:30 • 29600 переглядiв