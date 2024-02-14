Спікер Джонсон хоче зустрітися з Байденом до будь-яких дій щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю - ЗМІ

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон хоче провести особисту зустріч віч-на-віч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, перш ніж приступити до питання додаткового пакету допомоги з фінансуванням для України та Ізраїлю, з посиланням на джерело, близьке до Джонсона, повідомляє NBC, пише УНН.

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Джонсон і його співробітники кілька разів просили про зустрічі з Байденом через високопосадовців Білого дому за останні два місяці після поїздки Джонсона минулого місяця на кордон США до Ігл-Паса, штат Техас, повідомило джерело.

Останнє прохання про зустріч надійшло трохи більше ніж тиждень тому, за кілька днів до того, як Сенат США ухвалив двопартійний пакет щодо національної безпеки обсягом 95 мільярдів доларів і до того, як республіканці з Палати представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу.

Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

"Прохання Джонсона про зустріч стосувалися не обов'язково версії Сенату щодо додаткової допомоги, а радше загального шляху просування законодавчого пакету", - ідеться у публікації.

Законопроект Сенату, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, було ухвалено за підтримки 70 сенаторів.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз, республіканець від штату Луїзіана, заявив у вівторок, що Байден "відмовляється" зустрічатися з Джонсоном.

"Зрештою вони двоє можуть прийти до угоди, яка може стати законом, - сказав Скаліз. - І все ж таки президент відмовляється навіть зустрічатися. Тому президент не може сказати, що серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли прийти до угоди з цього питання".

Представник Білого дому вказав на те, що адміністрація охарактеризувала як непослідовність Джонсона щодо кордону, заявивши, що йому необхідно завершити переговори, які він веде із самим собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.

"Ця мова тіла каже: "Я знаю, що перебуваю у скрутній ситуації. Будь ласка, врятуйте мене", - сказало джерело з Демократичної партії, пов'язане з додатковим пакетом допомоги.

Байден зустрічався з Джонсоном разом з іншими лідерами Конгресу менше ніж місяць тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б відкрила можливість надання допомоги Україні. Джонсон тоді назвав цю зустріч "продуктивною".

Минулого місяця Байден також говорив із Джонсоном про безпеку кордонів.

Джонсон заявив, що будь-який пакет допомоги має супроводжуватися змінами у політиці США щодо кордону. Однак республіканці в Сенаті цього місяця підтримали двопартійний законопроект про безпеку кордонів, узгоджений між сторонами, який Джонсон розкритикував.

У своїй заяві в понеділок Джонсон заявив, що Сенату "слід було повернутися до креслярської дошки, щоб внести поправки до поточного законопроекту, включивши до нього реальні положення про безпеку кордонів, які дійсно допомогли б покласти край катастрофі, що триває. Натомість у законопроекті Сенату про іноземну допомогу нічого не йдеться про найнагальнішу проблему, яка постає перед нашою країною".

Тепер, коли Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні та Ізраїлю, який не включає широких змін у політиці щодо кордону, один із варіантів Джонсона, як пише видання, "включає винесення законопроекту на голосування в Палаті представників, хоча цей сценарій здається все більш малоймовірним, на тлі того, як республіканці озвучують більше скептицизму щодо допомоги Україні".

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Раніше у вівторок офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс опублікував меморандум, який закликає Палату представників США ухвалити законопроект Сенату США.

"Чи підтримають республіканці Палати представників президента Байдена та сенаторів з обох боків партії у підтримці національної безпеки Америки? Чи республіканці Палати представників в ім'я політики стануть на бік володимира путіна та режиму у Тегерані? - написав Бейтс. - Республіканська партія в Палаті представників не може забувати про цей бінарний вибір. Було б руйнівним підірвати національну безпеку Америки, проголосувавши проти наших інтересів та цінностей".

Джонсон цього місяця підтримав окремий законопроект, який передбачає допомогу Ізраїлю, але цей захід не набрав двох третин, необхідних для ухвалення відповідно до прискореного правила Палати представників. Багато демократів стверджували, що закон був політизований.

Пакет допомоги Україні пройшов Сенат США після місяців переговорів