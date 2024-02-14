Спикер Джонсон хочет встретиться с Байденом до любых действий по пакету помощи Украине и Израилю - СМИ

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон хочет провести личную встречу с глазу на глаз с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, прежде чем приступить к вопросу дополнительного пакета помощи с финансированием для Украины и Израиля, со ссылкой на источник, близкий к Джонсону, сообщает NBC, пишет УНН.

Детали

Джонсон и его сотрудники несколько раз просили о встрече с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома за последние два месяца после поездки Джонсона в прошлом месяце на границу США в Игл-Пас, штат Техас, сообщил источник.

Последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат США принял двухпартийный пакет по национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов и до того, как республиканцы из Палаты представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

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"Просьбы Джонсона о встрече касались не обязательно версии Сената по дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета", - говорится в публикации.

Законопроект Сената, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят при поддержке 70 сенаторов.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ, республиканец от штата Луизиана, заявил во вторник, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном.

"В конце концов они двое могут прийти к соглашению, которое может стать законом, - сказал Скализ. - И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к соглашению по этому вопросу".

Представитель Белого дома указал на то, что администрация охарактеризовала как непоследовательность Джонсона в отношении границы, заявив, что ему необходимо завершить переговоры, которые он ведет с самим собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

"Этот язык тела говорит: "Я знаю, что нахожусь в трудной ситуации. Пожалуйста, спасите меня", - сказал источник из Демократической партии, связанный с дополнительным пакетом помощи.

Байден встречался с Джонсоном вместе с другими лидерами Конгресса меньше месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое бы открыло возможность оказания помощи Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

В прошлом месяце Байден также говорил с Джонсоном о безопасности границ.

Джонсон заявил, что любой пакет помощи должен сопровождаться изменениями в политике США в отношении границы. Однако республиканцы в Сенате в этом месяце поддержали двухпартийный законопроект о безопасности границ, согласованный между сторонами, который Джонсон раскритиковал.

В своем заявлении в понедельник Джонсон заявил, что Сенату "следовало вернуться к чертежной доске, чтобы внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе. Вместо этого в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, которая стоит перед нашей страной".

Теперь, когда Сенат США принял пакет помощи Украине и Израилю, который не включает широких изменений в политике в отношении границы, один из вариантов Джонсона, как пишет издание, "включает вынесение законопроекта на голосование в Палате представителей, хотя этот сценарий кажется все более маловероятным, на фоне того, как республиканцы озвучивают больше скептицизма относительно помощи Украине".

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Ранее во вторник официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс опубликовал меморандум, призывающий Палату представителей США принять законопроект Сената США.

"Поддержат ли республиканцы Палаты представителей президента Байдена и сенаторов с обеих сторон партии в поддержке национальной безопасности Америки? Или республиканцы Палаты представителей во имя политики станут на сторону владимира путина и режима в Тегеране? - написал Бейтс. - Республиканская партия в Палате представителей не может забывать об этом бинарном выборе. Было бы разрушительным подорвать национальную безопасность Америки, проголосовав против наших интересов и ценностей".

Джонсон в этом месяце поддержал отдельный законопроект, предусматривающий помощь Израилю, но эта мера не набрала двух третей, необходимых для принятия в соответствии с ускоренным правилом Палаты представителей. Многие демократы утверждали, что закон был политизирован.

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