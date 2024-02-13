Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал Палату представителей как можно быстрее утвердить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, который был одобрен Сенатом.
Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки
Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.
Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Кабинет министров осуществил кадровые изменения, уволив двух заместителей министра по делам ветеранов.
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры
Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.
Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека
Российские войска обстреляли село Михайловка Херсонской области, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а 48-летний мужчина - тяжелые.
Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение
Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.
рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области
Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.
Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль
Украина усиливает строительство фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта. Премьер-министр сообщил, что вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых фортификационных сооружений.
В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин
Эксперты продолжают исследовать обломки двух ракет "Циркон", сбитых во время российской атаки на Украину, чтобы определить их характеристики и технологию.
Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе
На московском заводе, который поставляет компоненты для российских космических сил, произошел пожар, причиной которого Главное управление разведки Минобороны Украины назвало "российскую агрессию против Украины".