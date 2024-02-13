Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей как можно быстрее приступить к принятию финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, передает УНН со ссылкой на заявление, которое обнародовал Белый дом.

"... приветствую двухпартийную коалицию сенаторов, которые объединились, чтобы продвинуть это соглашение, и призываю Палату представителей немедленно принять меры. Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать, а путин продолжает мечтать покорить украинский народ", - подчеркнул Байден.

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По словам президента США, "если мы не будем противостоять тиранам, которые стремятся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными".

"Наши союзники и противники примут это во внимание. Палате представителей пора принять меры и немедленно прислать этот двухпартийный закон мне на стол, чтобы я мог подписать его как закон", - подчеркнул Байден.

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Он также напомнил, что двухпартийное дополнительное соглашение имеет решающее значение для продвижения интересов национальной безопасности Америки.

"Это позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии россии. Это обеспечит Израиль всем необходимым для защиты своего народа от террористов ХАМАС. Важно, что это соглашение обеспечит жизненно важную гуманитарную помощь для палестинского народа, подавляющее большинство которого не имеет ничего общего с ХАМАС", - резюмировал он.

Ранее

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.