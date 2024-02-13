Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Сената, который одобрил пакет помощи Украине, и отметил, что "это действительно добавляет уверенности и мотивации", передает УНН.

"Есть позитив из Соединенных Штатов: только что Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны, наших воинов. Решение, ради которого мы очень много работали. Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, который ждет, что американское лидерство и в дальнейшем будет твердым и помогать защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно придает уверенности и мотивации", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что это был первый шаг, дальше - Палата представителей, голосование конгрессменов там.

"Ожидаем положительного решения. Надеемся на принципиальную поддержку. Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто ценит жизнь и свободу так же, как украинцы!" - резюмировал Зеленский.

Ранее

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.