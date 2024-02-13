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Додає впевненості та мотивації: Зеленський відреагував на рішення Сенату підтримати пакет допомоги для України

Додає впевненості та мотивації: Зеленський відреагував на рішення Сенату підтримати пакет допомоги для України

Київ • УНН

 • 47184 перегляди

Сенат схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 млрд доларів, з яких понад 60 млрд доларів призначені для України, що, за словами президента Зеленського, додає впевненості та мотивації.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Сенату, який схвалив пакет допомоги Україні, і зауважив, що "це дійсно додає впевненості та мотивації", передає УНН.

"Є позитив зі Сполучених Штатів: щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там.

"Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто цінує життя та свободу так само, як українці!" - резюмував Зеленський.

Раніше

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
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