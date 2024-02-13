Додає впевненості та мотивації: Зеленський відреагував на рішення Сенату підтримати пакет допомоги для України
Київ • УНН
Сенат схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 млрд доларів, з яких понад 60 млрд доларів призначені для України, що, за словами президента Зеленського, додає впевненості та мотивації.
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Сенату, який схвалив пакет допомоги Україні, і зауважив, що "це дійсно додає впевненості та мотивації", передає УНН.
"Є позитив зі Сполучених Штатів: щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", - повідомив Зеленський.
Президент зауважив, що це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там.
"Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто цінує життя та свободу так само, як українці!" - резюмував Зеленський.
Раніше
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.