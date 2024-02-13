Ціна бездіяльності зростає з кожним днем: Байден закликав Палату представників не чекати з ухваленням допомоги Україні

ukenru
29 березня, 19:41 • 39777 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91656 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113534 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115583 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230354 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146660 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132753 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121698 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53083 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46566 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40157 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48024 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42837 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230354 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384977 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440269 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448653 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113534 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130411 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124610 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98492 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107739 перегляди
Актуальне
Ціна бездіяльності зростає з кожним днем: Байден закликав Палату представників не чекати з ухваленням допомоги Україні

Ціна бездіяльності зростає з кожним днем: Байден закликав Палату представників не чекати з ухваленням допомоги Україні

Київ • УНН

 • 28695 перегляди

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше затвердити пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, який був схвалений Сенатом.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше приступити до ухвалення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, передає УНН із посиланням на заяву, яку оприлюднив Білий дім.

"... вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об’єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників негайно вжити заходів. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а путін продовжує мріяти підкорити український народ", - наголосив Байден.

Додає впевненості та мотивації: Зеленський відреагував на рішення Сенату підтримати пакет допомоги для України13.02.24, 15:13 • 47184 перегляди

За словами президента США, "якщо ми не будемо протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними".

"Наші союзники та супротивники візьмуть це до уваги. Палаті представників настав час вжити заходів і негайно надіслати цей двопартійний закон мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон", - наголосив Байден.

Додамо

Він також нагадав, що двопартійна додаткова угода має вирішальне значення для просування інтересів національної безпеки Америки.

"Це дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії росії. Це забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту свого народу від терористів ХАМАС. Важливо, що ця угода забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу, переважна більшість якого не має нічого спільного з ХАМАС", - резюмував він.

Раніше

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітикаНовини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
senat-spoluchenykh-shtativ-amerykyСенат Сполучених Штатів Америки
bilyi-dimБілий дім
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64