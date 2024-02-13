Ціна бездіяльності зростає з кожним днем: Байден закликав Палату представників не чекати з ухваленням допомоги Україні

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше приступити до ухвалення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, передає УНН із посиланням на заяву, яку оприлюднив Білий дім.

"... вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об’єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників негайно вжити заходів. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а путін продовжує мріяти підкорити український народ", - наголосив Байден.

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За словами президента США, "якщо ми не будемо протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними".

"Наші союзники та супротивники візьмуть це до уваги. Палаті представників настав час вжити заходів і негайно надіслати цей двопартійний закон мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон", - наголосив Байден.

Додамо

Він також нагадав, що двопартійна додаткова угода має вирішальне значення для просування інтересів національної безпеки Америки.

"Це дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії росії. Це забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту свого народу від терористів ХАМАС. Важливо, що ця угода забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу, переважна більшість якого не має нічого спільного з ХАМАС", - резюмував він.

Раніше

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.