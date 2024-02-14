"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  101031 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  131026 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194784 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218402 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212789 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315134 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355537 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286394 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

Политика •   •  15971 просмотра
"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Киев •   •  16858 просмотра
Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.

Война •   •  18008 просмотра
Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Президент УСПП призывает публично называть фамилии налоговиков, которые безосновательно наносят вред бизнесу, блокируя налоговые накладные или открывая необоснованные уголовные дела.

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.

Новости Мира •   •  12674 просмотра
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине после того, как российский самолет МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал", поднялся в воздух с аэродрома в Нижегородской области.

Война •   •  15750 просмотра
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.

Война •   •  16291 просмотра
В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава

россияне сосредоточили около 50 000 военнослужащих на Авдеевском направлении, создавая угрозу украинским путям снабжения города.

Война •   •  14977 просмотра
Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава

Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет

Таможенники обнаружили и изъяли окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, которые нелегально вывозили из Украины в Тайвань в международной посылке.

Общество •   •  15089 просмотра
Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет

На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт

Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.

Новости Мира •   •  12447 просмотра
На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт