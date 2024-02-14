"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в среду призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим союзникам на 95 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Великобритания объявила о своем пакете поддержки в следующем году. Европейский Союз объявил свой пакет мер в следующем году. И я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за пакет - заявил Кэмерон журналистам во время визита в Болгарию.

"Это является абсолютно важным для американской безопасности. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе", - сказал глава британского МИД.

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