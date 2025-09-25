$41.380.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сегодня ожидается приговор по делу Саркози: экс-президент Франции может получить 7 лет за 5 миллионов евро от Каддафи

Киев • УНН

 • 610 просмотра

25 сентября в Париже ожидается приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании средствами от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему грозит до семи лет тюремного заключения, а также фигурируют 11 других лиц, включая бывших чиновников.

Сегодня ожидается приговор по делу Саркози: экс-президент Франции может получить 7 лет за 5 миллионов евро от Каддафи

В Париже 25 сентября ожидается приговор по громкому делу против бывшего президента Франции Николя Саркози. Экс-лидер, руководивший страной с 2007 по 2012 год, обвиняется в незаконном финансировании своей избирательной кампании средствами, якобы полученными от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Если суд признает его виновным, Саркози может получить до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Обвинения основаны на показаниях франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиэддина. По его словам, он передал соратникам Саркози около 5 миллионов евро наличными в 2006–2007 годах. Взамен тогдашний кандидат в президенты должен был помочь Каддафи вернуть легитимность и авторитет в Европе и на международной арене, где он оставался изолированным из-за теракта в Локерби в 1988 году.

Дело осложняет смерть Такиэддина, который умер в Бейруте за несколько дней до приговора. Его показания неоднократно менялись: сначала он подтверждал передачу денег, затем отказывался от обвинений, а потом снова их возобновлял.

Саркози будут судить за "ливийские" деньги во время его предвыборной кампании26.08.23, 05:32 • 702259 просмотров

Кроме Саркози, в деле фигурируют еще 11 человек, среди них бывший глава администрации президента Франции Клод Геан, экс-руководитель финансирования избирательной кампании Эрик Верт и бывший министр Брис Ортефе. Все они категорически отрицают вину.

Особое внимание привлекает вероятная роль жены экс-президента, Карлы Бруни-Саркози: следствие подозревает супругов в попытках давления на свидетелей, чтобы те изменили показания.

Обвинение опирается на показания нескольких бывших ливийских чиновников, заметки экс-министра нефти Ливии Шукри Ганема (найденного мертвым в Вене в 2012 году), а также на документы о поездках окружения Саркози в Ливию накануне его победы на выборах.

Напомним

Еще в 2024 году в первой инстанции суда Николя Саркози был приговорен к 1 году лишения свободы. Впоследствии приговор смягчили. 

Позже, а именно 9 февраля 2025 года Саркози обязали носить электронный браслет. Такие меры в отношении экс-главы государства применили в рамках исполнения приговора суда по делу о коррупционной сделке в 2014 году.

Степан Гафтко

