Паризький суд розглядає клопотання Саркозі про дострокове звільнення з в'язниці

Прохання колишнього президента Франції про звільнення з в'язниці розглядається сьогодні Паризьким апеляційним судом.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Оuest-france.

Деталі

Прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції буде розглянуто в паризькому суді в понеділок.

Французька прокуратура звернулася щодо задоволення клопотання про звільнення Саркозі, яке раніше обґрунтовували адвокати екс-президента Франції у апеляційному суді.

Ніколя Саркозі, 70-річного колишнього президента Франції визнали винним у злочинній змові щодо спроб близьких помічників отримати кошти для його президентської кампанії 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі. Саркозі перебуває ув'язнений у в'язниці Ла-Санте з 21 жовтня після засудження та п'ятирічного терміну ув'язнення.

Факт того, що колишній президент Франції у тюрмі, викликав резонанс як на національному, так і на міжнародному рівні. Це був перший випадок, коли колишнього главу держави країни ЄС ув'язнили.

Саркозі було призначено камеру площею приблизно дев'ять квадратних метрів, але в секції, де він не контактує з іншими ув'язненими. Через свій особливий статус його цілодобово охороняють два додаткові охоронці, що викликало протести з боку персоналу в'язниці.

Саркозі стверджує, що він невинний

Апеляційний суд мав два місяці для розгляду клопотання екс-президента Франції про звільнення, поданого його адвокатами після його затримання. Це слухання відбулося після запитів двох інших затриманих у цьому гучному політичному та фінансовому процесі: посередника Александра Джурі, якого минулого тижня зрештою взяли під варту, та колишнього банкіра Вахіба Насера, якого звільнили 28 жовтня.

"У мене ніколи не виникала божевільна ідея просити у пана Каддафі будь-яке фінансування, а ухилятися від правосуддя означало б визнати свою провину. Я ніколи не зізнаюся в тому, чого не робив", – стверджував Ніколя Саркозі, який зміг з'явитися через відеоконференцію перед апеляційним судом, де також були присутні його брат Гійом, дружина Карла Бруні-Саркозі та двоє з трьох його синів, П'єр та Жан.

Він уточнив, що мав дві види діяльності, які виправдовують його річну зарплату в розмірі 638 000 євро у 2023 році: "адвокат" та "лектор, запрошений виступати з промовами та лекціями по всьому світу з 2012 року".

Він також заявив, що мав "консультаційну роль у чотирьох компаніях", за що йому заплатили 2,3 мільйона євро (некомерційний дохід).

Нагадаємо

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня розпочне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте за незаконне фінансування його виборчої кампанії. Його помістять до одиночної камери, де умови утримання є важкими.

Ніколя Саркозі почав писати книгу у в'язниці