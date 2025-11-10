ukenru
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Парижский суд рассматривает ходатайство Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 2570 просмотра

Парижский апелляционный суд рассматривает прошение бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции. Саркози, приговоренный к пяти годам заключения за преступный сговор, находится в тюрьме Ла-Санте с 21 октября.

Парижский суд рассматривает ходатайство Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы

Просьба бывшего президента Франции об освобождении из тюрьмы рассматривается сегодня Парижским апелляционным судом.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Ouest-france.

Детали

Просьба бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции будет рассмотрена в парижском суде в понедельник.

Французская прокуратура обратилась с ходатайством об удовлетворении просьбы об освобождении Саркози, которое ранее обосновывали адвокаты экс-президента Франции в апелляционном суде.

Николя Саркози, 70-летний бывший президент Франции, был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств для его президентской кампании 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи. Саркози находится в тюрьме Ла-Санте с 21 октября после осуждения и пятилетнего срока заключения.

Тот факт, что бывший президент Франции находится в тюрьме, вызвал резонанс как на национальном, так и на международном уровне. Это был первый случай, когда бывший глава государства страны ЕС был заключен в тюрьму.

Саркози была назначена камера площадью примерно девять квадратных метров, но в секции, где он не контактирует с другими заключенными. Из-за своего особого статуса его круглосуточно охраняют два дополнительных охранника, что вызвало протесты со стороны персонала тюрьмы.

Саркози утверждает, что он невиновен

Апелляционный суд имел два месяца для рассмотрения ходатайства экс-президента Франции об освобождении, поданного его адвокатами после его задержания. Это слушание состоялось после запросов двух других задержанных в этом громком политическом и финансовом процессе: посредника Александра Джури, которого на прошлой неделе в конечном итоге взяли под стражу, и бывшего банкира Вахиба Насера, которого освободили 28 октября.

"У меня никогда не возникала безумная идея просить у господина Каддафи какое-либо финансирование, а уклоняться от правосудия означало бы признать свою вину. Я никогда не признаюсь в том, чего не делал", – утверждал Николя Саркози, который смог появиться по видеоконференции перед апелляционным судом, где также присутствовали его брат Гийом, жена Карла Бруни-Саркози и двое из трех его сыновей, Пьер и Жан.

Он уточнил, что имел две деятельности, которые оправдывают его годовую зарплату в размере 638 000 евро в 2023 году: "адвокат" и "лектор, приглашенный выступать с речами и лекциями по всему миру с 2012 года".

Он также заявил, что имел "консультационную роль в четырех компаниях", за что ему заплатили 2,3 миллиона евро (некоммерческий доход).

Напомним

Бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.

