Парижский суд рассматривает ходатайство Саркози о досрочном освобождении из тюрьмы

Просьба бывшего президента Франции об освобождении из тюрьмы рассматривается сегодня Парижским апелляционным судом.

Просьба бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции будет рассмотрена в парижском суде в понедельник.

Французская прокуратура обратилась с ходатайством об удовлетворении просьбы об освобождении Саркози, которое ранее обосновывали адвокаты экс-президента Франции в апелляционном суде.

Николя Саркози, 70-летний бывший президент Франции, был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств для его президентской кампании 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи. Саркози находится в тюрьме Ла-Санте с 21 октября после осуждения и пятилетнего срока заключения.

Тот факт, что бывший президент Франции находится в тюрьме, вызвал резонанс как на национальном, так и на международном уровне. Это был первый случай, когда бывший глава государства страны ЕС был заключен в тюрьму.

Саркози была назначена камера площадью примерно девять квадратных метров, но в секции, где он не контактирует с другими заключенными. Из-за своего особого статуса его круглосуточно охраняют два дополнительных охранника, что вызвало протесты со стороны персонала тюрьмы.

Саркози утверждает, что он невиновен

Апелляционный суд имел два месяца для рассмотрения ходатайства экс-президента Франции об освобождении, поданного его адвокатами после его задержания. Это слушание состоялось после запросов двух других задержанных в этом громком политическом и финансовом процессе: посредника Александра Джури, которого на прошлой неделе в конечном итоге взяли под стражу, и бывшего банкира Вахиба Насера, которого освободили 28 октября.

"У меня никогда не возникала безумная идея просить у господина Каддафи какое-либо финансирование, а уклоняться от правосудия означало бы признать свою вину. Я никогда не признаюсь в том, чего не делал", – утверждал Николя Саркози, который смог появиться по видеоконференции перед апелляционным судом, где также присутствовали его брат Гийом, жена Карла Бруни-Саркози и двое из трех его сыновей, Пьер и Жан.

Он уточнил, что имел две деятельности, которые оправдывают его годовую зарплату в размере 638 000 евро в 2023 году: "адвокат" и "лектор, приглашенный выступать с речами и лекциями по всему миру с 2012 года".

Он также заявил, что имел "консультационную роль в четырех компаниях", за что ему заплатили 2,3 миллиона евро (некоммерческий доход).

Бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.

