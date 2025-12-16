$42.250.05
Справа про "лівійські мільйони": Ніколя Саркозі загрожує новий судовий процес

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Прокурори у Франції вимагють притягнути Ніколя Саркозі до відповідальності за підозрою у маніпуляціях зі свідками. Це пов'язано зі справою про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії режимом Муаммара Каддафі.

Справа про "лівійські мільйони": Ніколя Саркозі загрожує новий судовий процес

Французька прокуратура вимагає притягнути колишнього президента Ніколя Саркозі до відповідальності за підозрою у маніпуляціях зі свідками. Це черговий виток у скандальній справі про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії режимом Муаммара Каддафі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Національна фінансова прокуратура у вівторок офіційно звернулася з проханням розпочати судовий розгляд проти Саркозі, його дружини Карли Бруні та ще кількох осіб. Їх звинувачують у змові з метою переконати ключового свідка відмовитися від викривальних свідчень проти колишнього президента. Остаточне рішення про призначення суду має прийняти слідчий суддя.

Контекст та попередні вироки

Слідство вважає, що президентська кампанія Саркозі 2007 року таємно фінансувалася лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. 

У Франції суд підтвердив вирок Саркозі за незаконне фінансування виборчої кампанії: тепер він відбуватиме 6-місячний термін26.11.25, 15:49 • 2655 переглядiв

Падіння політика завершилося у жовтні цього року, коли його ув’язнили за справу про лівійські кошти, проте він вийшов на волю після 20 днів перебування у в'язниці Ла-Санте за клопотанням адвокатів. Слід зазначити, що експрезидент уже був засуджений у двох інших справах, і обидва ці рішення вже набули законної сили.

Хронологія подій та реакція захисту

Апеляція за основним вироком щодо лівійського фінансування має розпочатися в середині березня. Нове розслідування про втручання у свідчення може суттєво ускладнити захист Саркозі, адже група осіб нібито намагалася "відбілити" репутацію політика через тиск на свідків. Попри серйозність звинувачень, Саркозі продовжує заперечувати будь-які правопорушення. Наразі його захисники та адвокати Карли Бруні відмовляються надавати коментарі щодо нової справи про змову.

Нагадаємо

У вересні колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. 

Адвокати експрезидента подали клопотання про умовно-дострокове звільнення, прихильники Саркозі зібрались біля в’язниці, а сам політик почав писати книгу під час ув’язнення.

Пізніше у в'язниці Саркозі надали цілодобову охорону через погрози. 

10 жовтня Апеляційний суд Парижа задовольнив клопотання про звільнення Саркозі, який перебував у в'язниці Ла-Санте з 21 жовтня. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Ніколя Саркозі
Bloomberg
Франція