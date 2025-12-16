Дело о «ливийских миллионах»: Николя Саркози грозит новый судебный процесс
Киев • УНН
Прокуроры во Франции требуют привлечь Николя Саркози к ответственности по подозрению в манипуляциях со свидетелями. Это связано с делом о незаконном финансировании его предвыборной кампании режимом Муаммара Каддафи.
Французская прокуратура требует привлечь бывшего президента Николя Саркози к ответственности по подозрению в манипуляциях со свидетелями. Это очередной виток в скандальном деле о незаконном финансировании его предвыборной кампании режимом Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Национальная финансовая прокуратура во вторник официально обратилась с просьбой начать судебное разбирательство против Саркози, его жены Карлы Бруни и еще нескольких человек. Их обвиняют в сговоре с целью убедить ключевого свидетеля отказаться от обличительных показаний против бывшего президента. Окончательное решение о назначении суда должен принять следственный судья.
Контекст и предыдущие приговоры
Следствие считает, что президентская кампания Саркози 2007 года тайно финансировалась ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.
Во Франции суд подтвердил приговор Саркози за незаконное финансирование избирательной кампании: теперь он будет отбывать 6-месячный срок26.11.25, 15:49 • 2655 просмотров
Падение политика завершилось в октябре этого года, когда его заключили в тюрьму по делу о ливийских средствах, однако он вышел на свободу после 20 дней пребывания в тюрьме Ла-Санте по ходатайству адвокатов. Следует отметить, что экс-президент уже был осужден по двум другим делам, и оба эти решения уже вступили в законную силу.
Хронология событий и реакция защиты
Апелляция по основному приговору относительно ливийского финансирования должна начаться в середине марта. Новое расследование о вмешательстве в показания может существенно усложнить защиту Саркози, ведь группа лиц якобы пыталась "отбелить" репутацию политика через давление на свидетелей. Несмотря на серьезность обвинений, Саркози продолжает отрицать любые правонарушения. Сейчас его защитники и адвокаты Карлы Бруни отказываются давать комментарии относительно нового дела о сговоре.
Напомним
В сентябре бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.
Адвокаты экс-президента подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сторонники Саркози собрались у тюрьмы, а сам политик начал писать книгу во время заключения.
Позже в тюрьме Саркози предоставили круглосуточную охрану из-за угроз.
10 октября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении Саркози, который находился в тюрьме Ла-Санте с 21 октября.