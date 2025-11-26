Во Франции суд подтвердил приговор Саркози за незаконное финансирование избирательной кампании: теперь он будет отбывать 6-месячный срок

© Présidence de la République France

Верховный апелляционный суд Франции в среду подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту страны Николя Саркози по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании, вынеся второй окончательный обвинительный приговор в рамках его растущего списка обвинений, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Подробности

Кассационный суд Парижа постановил, что суд низшей инстанции был прав, осудив его за незаконное финансирование во время предвыборной кампании 2012 года.

Теперь он будет отбывать шестимесячный срок, возможно, с электронным браслетом - говорится в публикации.

Саркози, занимавший пост президента Франции один срок с 2007 по 2012 год, столкнулся с рядом юридических проблем после ухода с должности. Дело, рассматриваемое в среду, было сосредоточено на обвинениях в сотрудничестве правой партии Саркози с пиар-агентством Bygmalion с целью сокрытия истинных расходов на его переизбрание в 2012 году. Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 миллиона евро на свою кампанию 2012 года, что почти вдвое превышает разрешенную сумму в 22,5 миллиона евро.

В отличие от других обвиняемых, он не был причастен к системе двойного выставления счетов, используемой для покрытия расходов, но был привлечен к ответственности как бенефициар незаконного финансирования кампании в качестве кандидата. Саркози отрицал "какую-либо уголовную ответственность" в этом деле, назвав обвинения "ложью". В феврале прошлого года апелляционный суд низшей инстанции подтвердил его обвинительный приговор, однако он снова подал апелляцию в Кассационный суд.

Слушание в среду стало для него последним шансом избежать второго обвинительного приговора после того, как в прошлом месяце его отправили в тюрьму по другому делу, связанному с предыдущей предвыборной кампанией. В том суде 70-летнего Саркози признали виновным в том, что он дал разрешение своим помощникам на деньги от ливийского лидера Муаммара Каддафи на его президентские выборы 2007 года. 20 дней за решеткой сделали его первым французским лидером послевоенного периода, отбывшим заключение. 10 ноября он был освобожден под судебный надзор в ожидании апелляции по этому делу.

Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме

В декабре прошлого года он исчерпал свое последнее средство правовой защиты по третьему делу, осужденный за попытку получения выгоды от судьи. Он отбывал наказание с электронным браслетом, который был снят в мае через несколько месяцев.

Несмотря на проблемы с законом, бывший лидер Франции, как указано, остается влиятельной фигурой на правом фланге. Перед тем, как он отправился в тюрьму, его принял президент страны Эммануэль Макрон, а министр юстиции Жеральд Дарманен, который был его протеже, вызвал критику, встретившись с Саркози в парижской тюрьме Ла-Санте. Позже суд запретил Саркози встречаться с министром и другими официальными лицами в рамках ограничений, связанных с его освобождением из тюрьмы.