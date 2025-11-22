Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме

© Présidence de la République France

Бывший президент Франции Николя Саркози в следующем месяце, как ожидается, опубликует мемуары - книгу "Дневник заключенного", в которой описывает свои 20 дней в тюрьме Ла-Санте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выход книги анонсировали через 11 дней после его освобождения.

В изданном отрывке Саркози пишет об условиях своего заключения и постоянном шуме в тюрьме: "В тюрьме не на что смотреть и нечего делать".

Также он описывает, как непросто было выдержать пребывание в одиночной камере: "Шум, к сожалению, постоянный. Но, как и в пустыне, внутренняя жизнь укрепляется в тюрьме".

Саркози содержали в камере площадью около девяти квадратных метров с собственным душем и туалетом. Рядом находились двое охранников. По данным французского еженедельника Le Point, он почти ничего не ел, опасаясь, что еду могли испортить.

Дополнение

Саркози отбывал наказание после приговора о пяти годах лишения свободы за преступный сговор с целью получения средств на избирательную кампанию 2007 года. Он отрицает вину и оспаривает приговор, новое рассмотрение дела назначено на весну.

На слушании по освобождению он назвал заключение изнурительным: "Это кошмар". Также он заявил: "Я никогда не представлял, что в 70 лет буду в тюрьме… Это оставляет след в памяти любого заключенного".

Его адвокат Кристоф Ингрейн сообщил, что Саркози сталкивался с угрозами и слышал крики ночью.

Сейчас ожидается выход "Дневника заключенного", в котором Саркози подробно опишет свой опыт пребывания в Ла-Санте и время ожидания апелляции.

Напомним

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.