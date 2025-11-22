Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 ноября, 21:58 • 16079 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32217 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30296 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32527 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29323 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34424 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19245 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41921 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ22 ноября, 00:29 • 3498 просмотра
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево22 ноября, 01:45 • 10319 просмотра
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 7018 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 13183 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"04:20 • 7792 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29245 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 26637 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34426 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 41924 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 40045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 2258 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 2498 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29245 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 36102 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 50300 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме

Киев • УНН

 • 2498 просмотра

Экс-президент Франции Николя Саркози опубликует книгу «Дневник заключенного» о своем 20-дневном сроке заключения в Ла-Санте. Он описывает условия заключения, постоянный шум и пребывание в одиночной камере площадью девять квадратных метров.

Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
© Présidence de la République France

Бывший президент Франции Николя Саркози в следующем месяце, как ожидается, опубликует мемуары - книгу "Дневник заключенного", в которой описывает свои 20 дней в тюрьме Ла-Санте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выход книги анонсировали через 11 дней после его освобождения.

В изданном отрывке Саркози пишет об условиях своего заключения и постоянном шуме в тюрьме: "В тюрьме не на что смотреть и нечего делать".

Также он описывает, как непросто было выдержать пребывание в одиночной камере: "Шум, к сожалению, постоянный. Но, как и в пустыне, внутренняя жизнь укрепляется в тюрьме".

Саркози содержали в камере площадью около девяти квадратных метров с собственным душем и туалетом. Рядом находились двое охранников. По данным французского еженедельника Le Point, он почти ничего не ел, опасаясь, что еду могли испортить.

Дополнение

Саркози отбывал наказание после приговора о пяти годах лишения свободы за преступный сговор с целью получения средств на избирательную кампанию 2007 года. Он отрицает вину и оспаривает приговор, новое рассмотрение дела назначено на весну.

На слушании по освобождению он назвал заключение изнурительным: "Это кошмар". Также он заявил: "Я никогда не представлял, что в 70 лет буду в тюрьме… Это оставляет след в памяти любого заключенного".

Его адвокат Кристоф Ингрейн сообщил, что Саркози сталкивался с угрозами и слышал крики ночью.

Сейчас ожидается выход "Дневника заключенного", в котором Саркози подробно опишет свой опыт пребывания в Ла-Санте и время ожидания апелляции.

Напомним

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.

Алла Киосак

КультураНовости МираУНН Lite
Одиночество
Пожизненное лишение свободы
Николя Саркози
Хранитель
Париж
Франция