Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниці

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі опублікує книгу "Щоденник в'язня" про свій 20-денний термін ув'язнення в Ла-Санте. Він описує умови ув'язнення, постійний шум та перебування в одиночній камері площею дев'ять квадратних метрів.

Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниці
© Présidence de la République France

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі наступного місяця, як очікується, опублікує мемуари - книгу "Щоденник в'язня", у якій описує свої 20 днів у в'язниці Ла-Санте, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Вихід книги анонсували через 11 днів після його звільнення.

У виданому уривку Саркозі пише про умови свого ув’язнення та постійний шум у тюрмі: "У в’язниці немає на що дивитися і нічого робити".

Також він описує, як непросто було витримати перебування в одиночній камері: "Шум, на жаль, постійний. Але, як і в пустелі, внутрішнє життя зміцнюється у в'язниці".

Саркозі утримували в камері площею близько дев’яти квадратних метрів із власним душем і туалетом. Поруч перебували двоє охоронців. За даними французького тижневика Le Point, він майже нічого не їв, побоюючись, що їжу могли зіпсувати.

Доповнення

Саркозі відбував покарання після вироку про п’ять років позбавлення волі за злочинну змову щодо отримання коштів на виборчу кампанію 2007 року. Він заперечує провину й оскаржує вирок, новий розгляд справи призначено на весну.

На слуханні щодо звільнення він назвав ув’язнення виснажливим: "Це кошмар". Також він заявив: "Я ніколи не уявляв, що у 70 років буду у в’язниці… Це залишає слід у пам’яті будь-якого в’язня".

Його адвокат Крістоф Інгрейн повідомив, що Саркозі стикався з погрозами та чув крики уночі.

Наразі очікується вихід "Щоденника в’язня", у якому Саркозі детально опише свій досвід перебування в Ла-Санте та час очікування апеляції.

Нагадаємо

Троє ув'язнених французької в'язниці Ла-Санте перебувають під слідством через відео із погрозами вбивством екс-президенту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

Алла Кіосак

