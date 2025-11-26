$42.400.03
У Франції суд підтвердив вирок Саркозі за незаконне фінансування виборчої кампанії: тепер він відбуватиме 6-місячний термін

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Верховний апеляційний суд Франції підтвердив обвинувальний вирок Ніколя Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Це другий остаточний вирок колишньому президенту, який відбуватиме шестимісячний термін, можливо, з електронним браслетом.

У Франції суд підтвердив вирок Саркозі за незаконне фінансування виборчої кампанії: тепер він відбуватиме 6-місячний термін
© Présidence de la République France

Верховний апеляційний суд Франції у середу підтвердив обвинувальний вирок колишньому президенту країни Ніколя Саркозі у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії, винісши другий остаточний обвинувальний вирок у межах його зростаючого списку обвинувачень, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Касаційний суд Парижа ухвалив, що суд нижчої інстанції мав рацію, засудивши його за незаконне фінансування під час передвиборної кампанії 2012 року.

Тепер він відбуватиме шестимісячний термін, можливо, з електронним браслетом

- ідеться у публікації.

Саркозі, який обіймав посаду президента Франції один термін з 2007 по 2012 рік, зіткнувся з низкою юридичних проблем після звільнення з посади. Справа, що розглядається в середу, була зосереджена на обвинуваченнях у співпраці правої партії Саркозі з піар-агентством Bygmalion з метою приховання справжніх витрат на його переобрання у 2012 році. Прокурори заявили, що Саркозі витратив майже 43 мільйони євро на свою кампанію 2012 року, що майже вдвічі перевищує дозволену суму у 22,5 мільйона євро.

На відміну від інших обвинувачених, він не був причетний до системи подвійного виставлення рахунків, що використовується для покриття витрат, але був притягнутий до відповідальності як бенефіціар незаконного фінансування кампанії як кандидат. Саркозі заперечував "якусь кримінальну відповідальність" у цій справі, назвавши обвинувачення "брехнею". У лютому минулого року апеляційний суд нижчої інстанції підтвердив його обвинувальний вирок, проте він знову подав апеляцію до Касаційного суду.

Слухання в середу стало для нього останнім шансом уникнути другого обвинувального вироку після того, як минулого місяця його відправили до в'язниці у іншій справі, пов'язаній із попередньою передвиборчою кампанією. У тому суді 70-річного Саркозі визнали винним у тому, що дав дозвіл своїм помічникам на гроші від лівійського лідера Муаммара Каддафі на його президентські вибори 2007 року. 20 днів за ґратами зробили його першим французьким лідером післявоєнного періоду, який відбув ув'язнення. 10 листопада його було звільнено під судовий нагляд в очікуванні апеляції у цій справі.

У грудні минулого року він вичерпав свій останній засіб правового захисту у третій справі, засуджений за спробу отримання вигоди від судді. Він відбував покарання з електронним браслетом, який був знятий у травні через кілька місяців.

Попри проблеми із законом, колишній лідер Франції, як вказано, залишається впливовою фігурою на правому фланзі. Перед тим, як він вирушив до в'язниці, його прийняв президент країни Еммануель Макрон, а міністр юстиції Жеральд Дарманен, який був його протеже, викликав критику, зустрівшись із Саркозі в паризькій в'язниці Ла-Санте. Пізніше суд заборонив Саркозі зустрічатися з міністром та іншими офіційними особами в межах обмежень, пов'язаних із його звільненням із в'язниці.

Юлія Шрамко

