Суд звільнив експрезидента Франції Саркозі з в'язниці після 20 днів ув'язнення: що відомо
Київ • УНН
Апеляційний суд Парижа задовольнив клопотання про звільнення Ніколя Саркозі, який перебував у в'язниці Ла-Санте з 21 жовтня. Колишнього президента Франції буде поміщено під судовий нагляд, він відбував термін за змову з метою збору коштів на виборчу кампанію з Лівії.
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі буде звільнено з в'язниці сьогодні, суд задовольнить його клопотання про звільнення, пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Апеляційний суд Парижа задовольнив клопотання про звільнення Ніколя Саркозі, який перебуває у в'язниці Ла-Санте з 21 жовтня. Колишнього президента Франції буде поміщено під судовий нагляд.
Колишній президент Франції перебував за ґратами вже 20 днів після ув'язнення у Ла-Санте 21 жовтня.
Ніколя Саркозі розповів про умови свого тримання під вартою. "Це дуже важко" і "виснажливо", сказав він.
Як уточнює Reuters, суд у Парижі схвалив дострокове звільнення Саркозі з в'язниці в очікуванні апеляції, лише через кілька тижнів після того, як він почав відбувати п'ятирічний термін ув'язнення за змову з метою збору коштів на виборчу кампанію з Лівії.
Доповнення
70-річного колишнього президента Франції було ув'язнено 21 жовтня після того, як у вересні суд визнав його винним у злочинній змові щодо спроб близьких помічників отримати кошти для його президентської кампанії 2007 року від покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі.