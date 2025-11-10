Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы после 20 дней заключения: что известно
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении Николя Саркози, который находился в тюрьме Ла-Санте с 21 октября. Бывший президент Франции будет помещен под судебный надзор, он отбывал срок за сговор с целью сбора средств на избирательную кампанию из Ливии.
Бывший президент Франции Николя Саркози будет освобожден из тюрьмы сегодня, суд удовлетворит его ходатайство об освобождении, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении Николя Саркози, который находится в тюрьме Ла-Санте с 21 октября. Бывший президент Франции будет помещен под судебный надзор.
Бывший президент Франции находился за решеткой уже 20 дней после заключения в Ла-Санте 21 октября.
Николя Саркози рассказал об условиях своего содержания под стражей. "Это очень тяжело" и "изнурительно", сказал он.
Как уточняет Reuters, суд в Париже одобрил досрочное освобождение Саркози из тюрьмы в ожидании апелляции, всего через несколько недель после того, как он начал отбывать пятилетний срок заключения за сговор с целью сбора средств на избирательную кампанию из Ливии.
70-летний бывший президент Франции был заключен 21 октября после того, как в сентябре суд признал его виновным в преступном сговоре относительно попыток близких помощников получить средства для его президентской кампании 2007 года от покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.