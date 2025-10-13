Експрезидент Франції Саркозі буде ув’язнений 21 жовтня

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі наступного вівторка, 21 жовтня, почне відбувати свій термін. Про це пише BFMTV, передає УНН.

Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі з умовним виконанням вироку в рамках лівійського процесу, буде ув'язнений 21 жовтня у в'язниці Санте в Парижі - пише видання.

Доповнення

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав колишнього главу держави винним у "злочинній змові" за те, що він дозволив своїм найближчим соратникам наблизитися до Лівії Муаммара Каддафі з метою незаконного фінансування його переможної президентської кампанії 2007 року.

Хоча Саркозі подав апеляцію на вирок, його ув'язнять згідно з постановою про відстрочене тримання під вартою з умовним виконанням вироку. Колишнього президента виправдали за звинуваченнями у "приховуванні розкрадання державних коштів" та "пасивній корупції".

