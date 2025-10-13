Экс-президент Франции Саркози будет заключен в тюрьму 21 октября
Киев • УНН
Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать пятилетний срок заключения 21 октября в тюрьме Санте в Париже. Его осудили за преступный сговор с целью незаконного финансирования президентской кампании 2007 года.
Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы с условным исполнением приговора в рамках ливийского процесса, будет заключен 21 октября в тюрьме Санте в Париже
Дополнение
25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в "преступном сговоре" за то, что он позволил своим ближайшим соратникам сблизиться с Ливией Муаммара Каддафи с целью незаконного финансирования его победной президентской кампании 2007 года.
Хотя Саркози подал апелляцию на приговор, его заключат в тюрьму согласно постановлению об отсроченном содержании под стражей с условным исполнением приговора. Бывшего президента оправдали по обвинениям в "сокрытии хищения государственных средств" и "пассивной коррупции".
