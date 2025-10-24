Експрезидент Франції Саркозі дізнався про народження онука на другий день ув'язнення: як назвали малюка

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у паризькій тюрьмі La Santé, на другий день ув'язнення дізнався, що у нього народився внук. Про це повідомляє видання Le Parisien та Bild, передає УНН.

Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками хлопчика на ім'я Сілла Ніколя. Друге ім'я дитина отримала на честь діда.

Вчора ми стали батьками. Ми раді уявити вам нашого сина Сіллу Ніколя Саркозі. Нехай він росте сильним та мудрим