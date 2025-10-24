Експрезидент Франції Саркозі дізнався про народження онука на другий день ув'язнення: як назвали малюка
Київ • УНН
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у в'язниці La Santé, став дідусем хлопчика на ім'я Сілла Ніколя. Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками дитини, яку назвали на честь діда.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у паризькій тюрьмі La Santé, на другий день ув'язнення дізнався, що у нього народився внук. Про це повідомляє видання Le Parisien та Bild, передає УНН.
Деталі
Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками хлопчика на ім'я Сілла Ніколя. Друге ім'я дитина отримала на честь діда.
Вчора ми стали батьками. Ми раді уявити вам нашого сина Сіллу Ніколя Саркозі. Нехай він росте сильним та мудрим
Нагадаємо
Ніколя Саркозі зараз відбуває п'ятирічний термін за корупцію та незаконне фінансування передвиборчої кампанії. Перед тим, як вирушити до в'язниці, він казав, що сім'я залишається для нього "головним джерелом підтримки". Тепер у нього троє онуків – старший син Жан уже виховує двох дітей. Самому Ніколя Саркозі зараз 69 років.
