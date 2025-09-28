$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 21807 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 38533 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 29158 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 31402 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 56215 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68177 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88203 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144843 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55960 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48682 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Макрон засудив погрози суддям у справі Саркозі та вимагає швидкого покарання

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон засудив погрози суддям, які винесли вирок у справі Ніколя Саркозі. Він закликав до швидкого притягнення винних до відповідальності.

Макрон засудив погрози суддям у справі Саркозі та вимагає швидкого покарання

Президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на хвилю погроз і нападів, спрямованих проти магістратів, які ухвалили вирок у справі колишнього президента Ніколя Саркозі щодо незаконного фінансування з Лівії. Єлисейський палац у неділю, 28 вересня, оприлюднив заяву, в якій такі дії названо "неприйнятними". Інформацію передає видання Le Figaro, пише УНН.

Деталі

У документі підкреслюється, що верховенство права є основою французької демократії, а незалежність і захист суддів – її ключовими опорами. Водночас зазначено, що рішення суду можуть бути предметом суспільної дискусії, однак критика повинна здійснюватися "з повагою до кожного".

Презумпція невинуватості та право на апеляцію – це принципи, які завжди мають залишатися незмінними у правовій державі 

– йдеться в повідомленні.

Макрон доручив міністру юстиції та міністру внутрішніх справ ідентифікувати осіб, причетних до погроз, та якнайшвидше притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.

Ніколя Саркозі отримав п’ятирічний термін ув’язнення з відтермінуванням виконання вироку. Колишнього президента Франції обвинувачують у тому, що його виборчу кампанію 2007 року нібито фінансували з коштів лівійського режиму Муаммара Каддафі. Сам політик ці закиди категорично заперечує.

Степан Гафтко

Новини Світу
Лівія
Емманюель Макрон
Франція