Макрон засудив погрози суддям у справі Саркозі та вимагає швидкого покарання
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон засудив погрози суддям, які винесли вирок у справі Ніколя Саркозі. Він закликав до швидкого притягнення винних до відповідальності.
Президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на хвилю погроз і нападів, спрямованих проти магістратів, які ухвалили вирок у справі колишнього президента Ніколя Саркозі щодо незаконного фінансування з Лівії. Єлисейський палац у неділю, 28 вересня, оприлюднив заяву, в якій такі дії названо "неприйнятними". Інформацію передає видання Le Figaro, пише УНН.
Деталі
У документі підкреслюється, що верховенство права є основою французької демократії, а незалежність і захист суддів – її ключовими опорами. Водночас зазначено, що рішення суду можуть бути предметом суспільної дискусії, однак критика повинна здійснюватися "з повагою до кожного".
Презумпція невинуватості та право на апеляцію – це принципи, які завжди мають залишатися незмінними у правовій державі
Макрон доручив міністру юстиції та міністру внутрішніх справ ідентифікувати осіб, причетних до погроз, та якнайшвидше притягнути їх до відповідальності.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.
Ніколя Саркозі отримав п’ятирічний термін ув’язнення з відтермінуванням виконання вироку. Колишнього президента Франції обвинувачують у тому, що його виборчу кампанію 2007 року нібито фінансували з коштів лівійського режиму Муаммара Каддафі. Сам політик ці закиди категорично заперечує.