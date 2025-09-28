Макрон осудил угрозы судьям по делу Саркози и требует быстрого наказания
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил угрозы судьям, вынесшим приговор по делу Николя Саркози. Он призвал к быстрому привлечению виновных к ответственности.
Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на волну угроз и нападений, направленных против магистратов, вынесших приговор по делу бывшего президента Николя Саркози о незаконном финансировании из Ливии. Елисейский дворец в воскресенье, 28 сентября, обнародовал заявление, в котором такие действия названы "неприемлемыми". Информацию передает издание Le Figaro, пишет УНН.
Детали
В документе подчеркивается, что верховенство права является основой французской демократии, а независимость и защита судей – ее ключевыми опорами. В то же время отмечено, что решения суда могут быть предметом общественной дискуссии, однако критика должна осуществляться "с уважением к каждому".
Презумпция невиновности и право на апелляцию – это принципы, которые всегда должны оставаться неизменными в правовом государстве
Макрон поручил министру юстиции и министру внутренних дел идентифицировать лиц, причастных к угрозам, и как можно скорее привлечь их к ответственности.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.
Николя Саркози получил пятилетний срок заключения с отсрочкой исполнения приговора. Бывшего президента Франции обвиняют в том, что его избирательную кампанию 2007 года якобы финансировали из средств ливийского режима Муаммара Каддафи. Сам политик эти обвинения категорически отрицает.