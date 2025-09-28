$41.490.00
28 сентября
Макрон осудил угрозы судьям по делу Саркози и требует быстрого наказания

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил угрозы судьям, вынесшим приговор по делу Николя Саркози. Он призвал к быстрому привлечению виновных к ответственности.

Макрон осудил угрозы судьям по делу Саркози и требует быстрого наказания

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на волну угроз и нападений, направленных против магистратов, вынесших приговор по делу бывшего президента Николя Саркози о незаконном финансировании из Ливии. Елисейский дворец в воскресенье, 28 сентября, обнародовал заявление, в котором такие действия названы "неприемлемыми". Информацию передает издание Le Figaro, пишет УНН.

Детали

В документе подчеркивается, что верховенство права является основой французской демократии, а независимость и защита судей – ее ключевыми опорами. В то же время отмечено, что решения суда могут быть предметом общественной дискуссии, однако критика должна осуществляться "с уважением к каждому".

Презумпция невиновности и право на апелляцию – это принципы, которые всегда должны оставаться неизменными в правовом государстве 

– говорится в сообщении.

Макрон поручил министру юстиции и министру внутренних дел идентифицировать лиц, причастных к угрозам, и как можно скорее привлечь их к ответственности.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.

Николя Саркози получил пятилетний срок заключения с отсрочкой исполнения приговора. Бывшего президента Франции обвиняют в том, что его избирательную кампанию 2007 года якобы финансировали из средств ливийского режима Муаммара Каддафи. Сам политик эти обвинения категорически отрицает.

Степан Гафтко

Новости Мира
Ливия
Эмманюэль Макрон
Франция