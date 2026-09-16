США вводят запрет на въезд для должностных лиц из ЮАР, которые могут быть причастны к дискриминации белых людей

США объявили о запрете на въезд для южноафриканских чиновников, которых, по их мнению, обвиняют в дискриминации белых людей и других меньшинств. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Визы США будут аннулированы, а заявки на их получение отклонены для "иностранных граждан, которые проводят или содействуют политике, поощряющей дискриминацию по расовому признаку, подстрекающей к насилию или допускающей конфискацию земли без компенсации в Южной Африке - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, правительство Южной Африки "постоянно не принимало надлежащих мер для борьбы с преступностью в сельской местности, насильственной и дегуманизирующей риторикой, а также дискриминационной политикой на расовой почве в отношении африканеров и других меньшинств".

‌Министерство иностранных дел ЮАР ‌заявило, что "с обеспокоенностью" отреагировало на шаг США, добавив, что это заявление соответствует "неправильной интерпретации внутренней политики ЮАР ⁠со стороны маргинальных группировок".

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа предложила закрепить сбор в размере $103 265 за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных работников.