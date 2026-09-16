США вводят запрет на въезд для должностных лиц из ЮАР, которые могут быть причастны к дискриминации белых людей
Киев • УНН
США аннулируют визы чиновников ЮАР, которых обвиняют в дискриминации и поддержке конфискации земли без компенсации. Претория назвала заявление ложным.
США объявили о запрете на въезд для южноафриканских чиновников, которых, по их мнению, обвиняют в дискриминации белых людей и других меньшинств. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Визы США будут аннулированы, а заявки на их получение отклонены для "иностранных граждан, которые проводят или содействуют политике, поощряющей дискриминацию по расовому признаку, подстрекающей к насилию или допускающей конфискацию земли без компенсации в Южной Африке
По его словам, правительство Южной Африки "постоянно не принимало надлежащих мер для борьбы с преступностью в сельской местности, насильственной и дегуманизирующей риторикой, а также дискриминационной политикой на расовой почве в отношении африканеров и других меньшинств".
Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что "с обеспокоенностью" отреагировало на шаг США, добавив, что это заявление соответствует "неправильной интерпретации внутренней политики ЮАР со стороны маргинальных группировок".
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа предложила закрепить сбор в размере $103 265 за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных работников.