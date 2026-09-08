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Справа лічених хвилин на смартфоні - українці одними з перших зможуть отримувати візи у ПАР за новою системою

Київ • УНН

 • 458 перегляди

ПАР запровадила для українців систему ETA: 90-денну візу можна оформити зі смартфона протягом 24 годин. Перші візи вже видали.

Справа лічених хвилин на смартфоні - українці одними з перших зможуть отримувати візи у ПАР за новою системою

Південно-Африканська Республіка спростила візовий режим з Україною. Як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, тепер на отримання візи треба чекати не два місяці, а 24 години, передає УНН.

Ще одна країна спростила візовий режим з Україною – цього разу Південно-Африканська Республіка. Отримання 90-денної візи, на яке раніше потрібно було два місяці і дві (!) поїздки в сусідню Польщу – тепер справа лічених хвилин на смартфоні, після чого протягом 24 годин людина має отримувати візу за новою візовою системою ETA 

- повідомив Сибіга.

За його словами, Україна стала однією з перших країн з доступом до цієї системи. Перші візи вже видані.

Сибіга подякував уряду ПАР та моїм колегам Роналду Ламолі та Леону Шрайберу за це рішення.

Чекаємо на нові позитивні кроки 

- резюмував глава МЗС України. 

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф24.09.25, 19:13 • 3484 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
Південно-Африканська Республіка
Україна
Польща