Справа лічених хвилин на смартфоні - українці одними з перших зможуть отримувати візи у ПАР за новою системою
Київ • УНН
ПАР запровадила для українців систему ETA: 90-денну візу можна оформити зі смартфона протягом 24 годин. Перші візи вже видали.
Південно-Африканська Республіка спростила візовий режим з Україною. Як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, тепер на отримання візи треба чекати не два місяці, а 24 години, передає УНН.
Ще одна країна спростила візовий режим з Україною – цього разу Південно-Африканська Республіка. Отримання 90-денної візи, на яке раніше потрібно було два місяці і дві (!) поїздки в сусідню Польщу – тепер справа лічених хвилин на смартфоні, після чого протягом 24 годин людина має отримувати візу за новою візовою системою ETA
За його словами, Україна стала однією з перших країн з доступом до цієї системи. Перші візи вже видані.
Сибіга подякував уряду ПАР та моїм колегам Роналду Ламолі та Леону Шрайберу за це рішення.
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