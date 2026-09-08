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Дело нескольких минут на смартфоне — украинцы одними из первых смогут получать визы в ЮАР по новой системе

Киев • УНН

 • 268 просмотра

ЮАР внедрила для украинцев систему ETA: 90-дневную визу можно оформить со смартфона в течение 24 часов. Первые визы уже выдали.

Дело нескольких минут на смартфоне — украинцы одними из первых смогут получать визы в ЮАР по новой системе

Южно-Африканская Республика упростила визовый режим с Украиной. Как сообщил глава МИД Андрей Сибига, теперь получения визы нужно ждать не два месяца, а 24 часа, передает УНН.

Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной — на этот раз Южно-Африканская Республика. Получение 90-дневной визы, на которое раньше требовались два месяца и две (!) поездки в соседнюю Польшу, теперь занимает считанные минуты на смартфоне, после чего в течение 24 часов человек должен получить визу по новой визовой системе ETA 

- сообщил Сибига.

По его словам, Украина стала одной из первых стран, получивших доступ к этой системе. Первые визы уже выданы.

Сибига поблагодарил правительство ЮАР и моих коллег Роналду Ламолу и Леона Шрайбера за это решение.

Ждем новых позитивных шагов 

- резюмировал глава МИД Украины. 

Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф24.09.25, 19:13 • 3484 просмотра

Антонина Туманова

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