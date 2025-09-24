Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф

Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять встречу лидеров Украины и рф. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента после встречи Главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, передает УНН.

Детали

По данным ОП, Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с российским главой. Зеленский подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий. Президенты согласились, что этот саммит должен состояться в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу у себя.

Кроме того, Зеленский акцентировал, что Украина с первой секунды войны хочет ее окончания и делает все для этого.

Глава государства рассказал, что сейчас Россия эскалирует агрессию, усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал об актуальном развитии событий на фронте.

Лидеры обсудили мероприятия при совместном участии в ближайшее время, добавили в ОП.

