14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий.

Южно-Африканская Республика готова принять встречу лидеров Украины и рф

Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять встречу лидеров Украины и рф. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента после встречи Главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, передает УНН.

Детали

По данным ОП, Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с российским главой. Зеленский подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий. Президенты согласились, что этот саммит должен состояться в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу у себя.

Кроме того, Зеленский акцентировал, что Украина с первой секунды войны хочет ее окончания и делает все для этого.

Глава государства рассказал, что сейчас Россия эскалирует агрессию, усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал об актуальном развитии событий на фронте.

Лидеры обсудили мероприятия при совместном участии в ближайшее время, добавили в ОП.

Антонина Туманова

