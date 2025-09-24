Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 3950 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 10784 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 14220 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 16433 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 27714 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17363 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30749 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17895 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18183 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15133 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
64%
756мм
Популярнi новини
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні24 вересня, 07:32 • 5468 перегляди
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело24 вересня, 07:39 • 3810 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 10979 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 28230 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить10:41 • 8562 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 27703 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 28426 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30745 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 41906 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 50696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Урсула фон дер Ляєн
Ольга Стефанишина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 37220 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 97209 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 56929 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 70937 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 122479 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф. Зеленський наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без попередніх умов.

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф

Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти зустріч лідерів України та рф. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента після зустрічі Глави української держави Володимира Зеленського із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, передає УНН.

Деталі

За даними ОП, Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із російським очільником. Зеленський наголосив, що, на відміну від росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Крім того, Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Глава держави розповів, що зараз росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті.

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом, додали в ОП.

Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України та рф: Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер23.09.25, 19:57 • 2608 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Сиріл Рамафоса
Південно-Африканська Республіка
Володимир Зеленський
Україна