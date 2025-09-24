Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф

Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти зустріч лідерів України та рф. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента після зустрічі Глави української держави Володимира Зеленського із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, передає УНН.

Деталі

За даними ОП, Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із російським очільником. Зеленський наголосив, що, на відміну від росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Крім того, Зеленський акцентував, що Україна з першої секунди війни хоче її закінчення та робить усе для цього.

Глава держави розповів, що зараз росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті.

Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом, додали в ОП.

