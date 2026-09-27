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Одразу два випадки масової стрілянини у Південній Африці: у барі загинуло 17 людей, а у магазині - 10

Київ • УНН

 • 550 перегляди

У барі і магазині поблизу Йоганнесбурга та Кейптауна загинули 27 людей. Нападників поки не затримали, поліція їх розшукує.

Одразу два випадки масової стрілянини у Південній Африці: у барі загинуло 17 людей, а у магазині - 10
Фото ілюстративне

У неділю поліція повідомила, що внаслідок двох окремих випадків масової стрілянини поблизу двох найбільших міст Південної Африки загинули щонайменше 27 осіб, передає УНН із посиланням на AP.

Поліція Південної Африки заявила, що 17 людей загинули в ніч на суботу, коли озброєні автоматами АК-47 та пістолетами зловмисники відкрили вогонь у барі в селищі Ведела, що на південний захід від Йоганнесбурга.

В іншій заяві поліція повідомила, що ще 10 людей загинули під час масової стрілянини в магазині в районі Лвандле поблизу Кейптауна; інцидент стався близько першої години ночі в неділю.

Ці два випадки стрілянини сталися лише через кілька днів після масового вбивства на домашній вечірці поблизу міста Дурбан на східному узбережжі, де загинули 11 осіб, зокрема вагітна жінка.

За повідомленням поліції, у зв’язку з двома останніми інцидентами поки що нікого не заарештовано; попередні дані свідчать про те, що правоохоронці розшукують кількох нападників в обох випадках.

Поліція Південної Африки розслідує серію смертей: знайдено тіло дев’ятої жінки17.09.26, 15:12 • 4278 переглядiв

Антоніна Туманова

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