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Сразу два случая массовой стрельбы в Южной Африке: в баре погибли 17 человек, а в магазине — 10

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

В баре и магазине недалеко от Йоханнесбурга и Кейптауна погибли 27 человек. Нападавшие пока не задержаны, полиция их разыскивает.

Сразу два случая массовой стрельбы в Южной Африке: в баре погибли 17 человек, а в магазине — 10
Фото иллюстративное

В воскресенье полиция сообщила, что в результате двух отдельных случаев массовой стрельбы вблизи двух крупнейших городов Южной Африки погибли по меньшей мере 27 человек, передает УНН со ссылкой на AP.

Полиция Южной Африки заявила, что 17 человек погибли в ночь на субботу, когда вооруженные автоматами АК-47 и пистолетами злоумышленники открыли огонь в баре в поселке Ведела, расположенном к юго-западу от Йоханнесбурга.

В другом заявлении полиция сообщила, что еще 10 человек погибли во время массовой стрельбы в магазине в районе Лвандле недалеко от Кейптауна; инцидент произошел около часа ночи в воскресенье.

Эти два случая стрельбы произошли всего через несколько дней после массового убийства на домашней вечеринке недалеко от города Дурбан на восточном побережье, где погибли 11 человек, в том числе беременная женщина.

По сообщению полиции, в связи с двумя последними инцидентами пока никто не арестован; предварительные данные свидетельствуют о том, что правоохранители разыскивают нескольких нападавших в обоих случаях.

Полиция Южной Африки расследует серию смертей: найдено тело девятой женщины17.09.26, 15:12 • 4305 просмотров

Антонина Туманова

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