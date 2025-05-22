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Польша не готовит провокаций на границе с беларусью: ЦПД развенчал очередной фейк кремля

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Польша усилила охрану границы из-за угрозы прорыва нелегальными мигрантами, а не для провокаций против совместных учений рф и Беларуси. Фейки кремля нацелены на выборы в Польше.

Польша не готовит провокаций на границе с беларусью: ЦПД развенчал очередной фейк кремля

российские пропагандисты распространяют дезинформацию, что Польша усиливает военное присутствие на границе с беларусью, чтобы позже осуществить провокации против российских и белорусских войск, которые планируют на осень совместные учения. На самом деле же Польша усиливает меры безопасности из-за угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами, пояснили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Аналитики ЦПД напомнили, что в Польше вскоре состоится второй тур президентских выборов и новые фейки, которые запустила кремлевская машина, нацелены именно на это.

В преддверии второго тура выборов Президента Польши ru-пропаганда распространяет дезинформацию о якобы подготовке поляками провокаций против беларуси 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пропагандисты распространяют слухи, якобы польские силовики планируют сорвать совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые должны состояться на территории беларуси в сентябре. Пропагандисты заявляют, что Польша готовит провокации, следствием которых должна стать гибель участников учений.

Выборы президента Польши: Тшасковский и Навроцкий проходят во второй тур - езкитпол18.05.25, 22:42 • 4871 просмотр

Как подтверждение этого в рф приводят факт увеличения польского военного присутствия на границе с беларусью

- сообщили в ЦПД.

В ЦПД пояснили, что на самом деле усиление охраны границы Польши связано с очередными угрозами прорыва польско-белорусской границы нелегалами со стороны беларуси.

Подобные попытки участились на фоне президентских выборов в Польше, что свидетельствует об их истинной цели – повлиять на внутренние настроения польских граждан перед голосованием

 - пояснили в ЦПД.

Дополнение

За последние выходные более 520 иностранцев пытались нелегально пересечь границу Польши со стороны беларуси. Недавние попытки пересечения границы имеют самые высокие показатели последних недель.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 98% попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы были либо сорваны, либо предупреждены. Он добавил, что Польша также достаточно успешно задерживает контрабандистов, которые провозят на территорию ЕС мигрантов. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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