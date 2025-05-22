Польша не готовит провокаций на границе с беларусью: ЦПД развенчал очередной фейк кремля
Киев • УНН
Польша усилила охрану границы из-за угрозы прорыва нелегальными мигрантами, а не для провокаций против совместных учений рф и Беларуси. Фейки кремля нацелены на выборы в Польше.
российские пропагандисты распространяют дезинформацию, что Польша усиливает военное присутствие на границе с беларусью, чтобы позже осуществить провокации против российских и белорусских войск, которые планируют на осень совместные учения. На самом деле же Польша усиливает меры безопасности из-за угрозы прорыва границы нелегальными мигрантами, пояснили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Аналитики ЦПД напомнили, что в Польше вскоре состоится второй тур президентских выборов и новые фейки, которые запустила кремлевская машина, нацелены именно на это.
В преддверии второго тура выборов Президента Польши ru-пропаганда распространяет дезинформацию о якобы подготовке поляками провокаций против беларуси
Отмечается, что пропагандисты распространяют слухи, якобы польские силовики планируют сорвать совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые должны состояться на территории беларуси в сентябре. Пропагандисты заявляют, что Польша готовит провокации, следствием которых должна стать гибель участников учений.
Выборы президента Польши: Тшасковский и Навроцкий проходят во второй тур - езкитпол18.05.25, 22:42 • 4871 просмотр
Как подтверждение этого в рф приводят факт увеличения польского военного присутствия на границе с беларусью
В ЦПД пояснили, что на самом деле усиление охраны границы Польши связано с очередными угрозами прорыва польско-белорусской границы нелегалами со стороны беларуси.
Подобные попытки участились на фоне президентских выборов в Польше, что свидетельствует об их истинной цели – повлиять на внутренние настроения польских граждан перед голосованием
Дополнение
За последние выходные более 520 иностранцев пытались нелегально пересечь границу Польши со стороны беларуси. Недавние попытки пересечения границы имеют самые высокие показатели последних недель.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 98% попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы были либо сорваны, либо предупреждены. Он добавил, что Польша также достаточно успешно задерживает контрабандистов, которые провозят на территорию ЕС мигрантов.