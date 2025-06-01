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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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російські акції обвалилися після ударів України по стратегічних аеродромах рф - росЗМІ

Київ • УНН

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На тлі атак ЗСУ по стратегічних авіабазах рф, акції російських компаній різко подешевшали. Інвестори нервують через можливе зривання переговорів та рішення ЦБ.

російські акції обвалилися після ударів України по стратегічних аеродромах рф - росЗМІ

На тлі масованих атак Збройних сил України по російських стратегічних авіабазах 1 червня, акції російських компаній різко подешевшали. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

За інформацією, станом на 15:52 за московським часом акції "Газпрому" втратили 3,1%, "Ощадбанку" та ВТБ — по 2,3%, "Роснефті" — 1,9%. Більше ніж на 3% просіли котирування "Новатека", а також істотно подешевшали акції "Северсталі" (–2,8%) та "Норильського нікелю" (–2,7%).

Як зазначив інвестбанкір Євген Коган, удари ЗСУ, під які потрапили чотири авіабази в мурманській, рязанській, іркутській та іванівській областях, відбулися напередодні запланованих на понеділок російсько-українських переговорів у Стамбулі. У результаті інвестори нервують, що чергова зустріч може зірватися, або закінчитися нічим.

Повідомляється, українські удари також підвищили невизначеність щодо майбутнього засідання ЦБ за ставкою, що відбудеться 6 червня. Як пишуть аналітики MMI: ймовірність пом'якшення грошової політики, на яке сподівається ринок, знижується.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у росії масово горить стратегічна авіація внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина".

В результаті цієї спецоперації СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, а готували її понад півтора роки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаЕкономікаПолітикаНовини Світу
Газпром
Служба безпеки України
Стамбул
Україна
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