российские акции обвалились после ударов Украины по стратегическим аэродромам рф - росСМИ

На фоне массированных атак Вооруженных сил Украины по российским стратегическим авиабазам 1 июня, акции российских компаний резко подешевели. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

По информации, по состоянию на 15:52 по московскому времени акции "Газпрома" потеряли 3,1%, "Сбербанка" и ВТБ — по 2,3%, "Роснефти" — 1,9%. Более чем на 3% просели котировки "Новатэка", а также существенно подешевели акции "Северстали" (–2,8%) и "Норильского никеля" (–2,7%).

Как отметил инвестбанкир Евгений Коган, удары ВСУ, под которые попали четыре авиабазы в мурманской, рязанской, иркутской и ивановской областях, состоялись в преддверии запланированных на понедельник российско-украинских переговоров в Стамбуле. В результате инвесторы нервничают, что очередная встреча может сорваться или закончиться ничем.

Сообщается, украинские удары также повысили неопределенность относительно будущего заседания ЦБ по ставке, которое состоится 6 июня. Как пишут аналитики MMI: вероятность смягчения денежной политики, на которое надеется рынок, снижается.

Напомним

Ранее УНН писал, что в россии массово горит стратегическая авиация в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина".

В результате этой спецоперации СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, а готовили ее более полутора лет.