Трамп знал об операции "Паутина" или нет? В СМИ США озвучили противоречивую информацию

В воскресенье, 1 июня, в СМИ США появилась информация о том, что президент Дональд Трамп якобы знал о деталях операции "Паутина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как отмечает издание, Киев сообщил Вашингтону о данной спецоперации перед самым ее началом. По словам собеседника Axios, Украина заранее проинформировала администрацию Дональда Трампа об атаке на российские военные аэродромы.

В то же время CBS News со ссылкой на собеседников в Белом доме опроверг информацию о том, что в Белом доме знали о подготовке операции "Паутина".

Напомним

Ранее УНН писал, что в россии массово горит стратегическая авиация в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина".

В результате этой спецоперации СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, а готовили ее более полутора лет.

В то же время УНН сообщал, что на фоне массированных атак Вооруженных сил Украины по российским стратегическим авиабазам 1 июня, акции российских компаний резко подешевели.