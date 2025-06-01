Трамп знал об операции "Паутина" или нет? В СМИ США озвучили противоречивую информацию
Киев • УНН
По данным СМИ, Киев сообщил Вашингтону о деталях операции "Паутина" перед началом. В то же время, в Белом доме опровергли информацию об осведомленности о спецоперации.
В воскресенье, 1 июня, в СМИ США появилась информация о том, что президент Дональд Трамп якобы знал о деталях операции "Паутина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Как отмечает издание, Киев сообщил Вашингтону о данной спецоперации перед самым ее началом. По словам собеседника Axios, Украина заранее проинформировала администрацию Дональда Трампа об атаке на российские военные аэродромы.
В то же время CBS News со ссылкой на собеседников в Белом доме опроверг информацию о том, что в Белом доме знали о подготовке операции "Паутина".
Напомним
Ранее УНН писал, что в россии массово горит стратегическая авиация в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина".
В результате этой спецоперации СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, а готовили ее более полутора лет.
В то же время УНН сообщал, что на фоне массированных атак Вооруженных сил Украины по российским стратегическим авиабазам 1 июня, акции российских компаний резко подешевели.