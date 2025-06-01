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Атака дронів: у рф заявили про загоряння авіатехніки в п'яти областях

Київ • УНН

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Міноборони рф підтвердило атаку українських безпілотників. Внаслідок запуску FPV-дронів з близької території до аеродромів сталося загоряння авіаційної техніки.

Атака дронів: у рф заявили про загоряння авіатехніки в п'яти областях

Міністерство оборони російської федерації підтвердило атаку українських безпілотних літальних апаратів по регіонах росії. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в оборонному відомстві країни-агресора, на військових аеродромах в іванівській, рязанській та амурській областях усі атаки були відбиті.

У мурманській та іркутській областях внаслідок запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки

 – заявили в російському міноборони.

Там також додали: жертв внаслідок ударів не було.

Нагадаємо

У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

Також УНН повідомляв, що внаслідок атаки акції російських компаній різко подешевшали. Водночас, у США спочатку підтвердили, а потім спростували обізнаність щодо операції.

Євген Устименко

Євген Устименко

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