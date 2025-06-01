Атака дронів: у рф заявили про загоряння авіатехніки в п'яти областях
Київ • УНН
Міноборони рф підтвердило атаку українських безпілотників. Внаслідок запуску FPV-дронів з близької території до аеродромів сталося загоряння авіаційної техніки.
Міністерство оборони російської федерації підтвердило атаку українських безпілотних літальних апаратів по регіонах росії. Про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.
Деталі
Як зазначили в оборонному відомстві країни-агресора, на військових аеродромах в іванівській, рязанській та амурській областях усі атаки були відбиті.
У мурманській та іркутській областях внаслідок запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки
Там також додали: жертв внаслідок ударів не було.
Нагадаємо
У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".
В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.
Також УНН повідомляв, що внаслідок атаки акції російських компаній різко подешевшали. Водночас, у США спочатку підтвердили, а потім спростували обізнаність щодо операції.