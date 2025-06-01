Атака дронов: в рф заявили о возгорании авиатехники в пяти областях

Министерство обороны российской федерации подтвердило атаку украинских беспилотных летательных аппаратов по регионам россии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Как отметили в оборонном ведомстве страны-агрессора, на военных аэродромах в ивановской, рязанской и амурской областях все атаки были отбиты.

В мурманской и иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники – заявили в российском минобороны.

Там также добавили: жертв в результате ударов не было.

Напомним

В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Также УНН сообщал, что в результате атаки акции российских компаний резко подешевели. В то же время, в США сначала подтвердили, а потом опровергли осведомленность об операции.