Зеленский заявил, что Трамп должен наложить санкции на рф

Американский лидер Дональд Трамп должен ввести санкции против россии. Украина в это очень верит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал, считает ли он, что Трамп хочет вводить санкции против рф.

Он лидер США, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим. Мы верим, что США лидеры цивилизованного мира - сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал заявление Трампа о том, что у него есть какой-то дедлайн, когда он может действительно ввести санкции против рф и даже может против Украины.

Против Украин много чего уже было от россиян. Здесь точно ничего не хочется от США нам. Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении огня, окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встрече в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте. Мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами с россиянами. россияне этого не хотят. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на рф, они не будут работать. Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив - заявил Зеленский.

Дополнение

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против россии до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде.

Администрация Трампа пытается убедить сенатора Грэма ослабить санкции против россии. Белый дом предлагает Трампу самому выбирать, против кого вводить санкции.

7 июня сообщалось, что Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".

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