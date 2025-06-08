Зеленский заявил, что Трамп должен наложить санкции на рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что верит во введение санкций США против россии под руководством Трампа. Он подчеркнул важность лидерства США в этом вопросе.
Американский лидер Дональд Трамп должен ввести санкции против россии. Украина в это очень верит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.
Детали
Зеленский прокомментировал, считает ли он, что Трамп хочет вводить санкции против рф.
Он лидер США, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим. Мы верим, что США лидеры цивилизованного мира
Также Зеленский прокомментировал заявление Трампа о том, что у него есть какой-то дедлайн, когда он может действительно ввести санкции против рф и даже может против Украины.
Против Украин много чего уже было от россиян. Здесь точно ничего не хочется от США нам. Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении огня, окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встрече в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте. Мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами с россиянами. россияне этого не хотят. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на рф, они не будут работать. Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив
Дополнение
Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против россии до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде.
Администрация Трампа пытается убедить сенатора Грэма ослабить санкции против россии. Белый дом предлагает Трампу самому выбирать, против кого вводить санкции.
7 июня сообщалось, что Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".
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