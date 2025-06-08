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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Зеленский заявил, что Трамп должен наложить санкции на рф

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент Зеленский заявил, что верит во введение санкций США против россии под руководством Трампа. Он подчеркнул важность лидерства США в этом вопросе.

Зеленский заявил, что Трамп должен наложить санкции на рф

Американский лидер Дональд Трамп должен ввести санкции против россии. Украина в это очень верит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал, считает ли он, что Трамп хочет вводить санкции против рф.

Он лидер США, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим. Мы верим, что США лидеры цивилизованного мира

- сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал заявление Трампа о том, что у него есть какой-то дедлайн, когда он может действительно ввести санкции против рф и даже может против Украины.

Против Украин много чего уже было от россиян. Здесь точно ничего не хочется от США нам. Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении огня, окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встрече в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте. Мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами с россиянами. россияне этого не хотят. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на рф, они не будут работать. Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив

- заявил Зеленский.

Дополнение

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против россии до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде.

Администрация Трампа пытается убедить сенатора Грэма ослабить санкции против россии. Белый дом предлагает Трампу самому выбирать, против кого вводить санкции.

7 июня сообщалось, что Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".

"Это неправильное направление": премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа смягчить проект о санкциях США против рф08.06.25, 04:23 • 3574 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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