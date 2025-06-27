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Активность танкеров с российской нефтью из-за санкций упала почти вдвое - Ермак

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о почти двукратном падении активности танкеров, перевозящих российскую нефть, вследствие санкций. В июне количество таких судов снизилось до 343, что является результатом совместных санкций ЕС, США и Великобритании.

Активность танкеров с российской нефтью из-за санкций упала почти вдвое - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате применения санкций активность танкеров, перевозивших российскую нефть, существенно снизилась. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Ермак подчеркнул, что западные санкции бьют по танкерному флоту Российской Федерации.

В июне, по данным руководителя ОП, активность 343 российских судов, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, обрушилась почти вдвое.

"Это результат скоординированных санкций ЕС, США и Великобритании. Большинство из этих судов уже под санкциями. Способность финансировать войну снижается, потому что Россия очень зависит от этого флота и продажи энергоресурсов. Нужно продолжить давление", - подчеркнул Ермак.

Напомним

26 июня лидеры Европейского Союза не достигли согласия относительно 18-го пакета санкций против России. Словакия выступила против, что привело к откладыванию обсуждений.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
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Андрій Єрмак
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