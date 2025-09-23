$41.380.13
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Китайське вантажне судно Heng Yang 9 під панамським прапором щонайменше тричі заходило до порту тимчасово окупованого Севастополя. Використання іноземними суднами портів у Криму заборонено з 2014 року.

Китайське вантажне судно під панамським прапором Heng Yang 9 щонайменше три раз заходило у порт тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Використання іноземними суднами портів у Криму заборонено з 2014 року, коли росія анексувала Крим. І хоча Китай не прийняв західні санкції проти росії, його торгові судна раніше не заходили в порт, контрольовані росією.

За даними українських чиновників, судно Heng Yang 9 під прапором Панами, яке належить і експлуатується компанією Guangxi Changhai Shipping Company, що базується в Гуансі, було помічено в Криму принаймні тричі за останні кілька місяців.

Дане судно перебувало в порту Севастополя з 19 по 22 червня - це був його перший візит до Севастополя, повідомили FT в офісі президента. За даними українських чиновників, 15 серпня судно також подало запит на вхід для завантаження 101 контейнера.

Після цих попередніх нібито візитів до кримського порту, він завітав до портів Туреччини, а потім попрямував до Олександрії в Єгипті.

Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними, і очікує, що всі міжнародні партнери та компанії суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями

- заявив FT Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

"Кожна одиниця техніки - все під нашим контролем": рух "АТЕШ" стежить за переміщенням Чорноморського флоту рф 22.09.25, 07:56 • 3466 переглядiв

Євген Устименко

