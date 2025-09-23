$41.380.13
05:00 • 18281 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 18947 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 22900 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 38742 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 41608 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 40801 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 62950 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68588 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63173 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30675 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 под панамским флагом по меньшей мере трижды заходило в порт временно оккупированного Севастополя. Использование иностранными судами портов в Крыму запрещено с 2014 года.

Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT

Китайское грузовое судно под панамским флагом Heng Yang 9 как минимум три раза заходило в порт временно оккупированного Севастополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Использование иностранными судами портов в Крыму запрещено с 2014 года, когда россия аннексировала Крым. И хотя Китай не принял западные санкции против россии, его торговые суда ранее не заходили в порты, контролируемые россией.

По данным украинских чиновников, судно Heng Yang 9 под флагом Панамы, принадлежащее и эксплуатируемое компанией Guangxi Changhai Shipping Company, базирующейся в Гуанси, было замечено в Крыму по крайней мере трижды за последние несколько месяцев.

Данное судно находилось в порту Севастополя с 19 по 22 июня - это был его первый визит в Севастополь, сообщили FT в офисе президента. По данным украинских чиновников, 15 августа судно также подало запрос на вход для загрузки 101 контейнера.

После этих предыдущих якобы визитов в крымский порт, он посетил порты Турции, а затем направился в Александрию в Египте.

Украина четко дала понять, что такие действия неприемлемы, и ожидает, что все международные партнеры и компании будут строго избегать контактов с оккупированными территориями

- заявил FT Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Евгений Устименко

