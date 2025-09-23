Китайское грузовое судно под панамским флагом Heng Yang 9 как минимум три раза заходило в порт временно оккупированного Севастополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Использование иностранными судами портов в Крыму запрещено с 2014 года, когда россия аннексировала Крым. И хотя Китай не принял западные санкции против россии, его торговые суда ранее не заходили в порты, контролируемые россией.

По данным украинских чиновников, судно Heng Yang 9 под флагом Панамы, принадлежащее и эксплуатируемое компанией Guangxi Changhai Shipping Company, базирующейся в Гуанси, было замечено в Крыму по крайней мере трижды за последние несколько месяцев.

Данное судно находилось в порту Севастополя с 19 по 22 июня - это был его первый визит в Севастополь, сообщили FT в офисе президента. По данным украинских чиновников, 15 августа судно также подало запрос на вход для загрузки 101 контейнера.

После этих предыдущих якобы визитов в крымский порт, он посетил порты Турции, а затем направился в Александрию в Египте.

Украина четко дала понять, что такие действия неприемлемы, и ожидает, что все международные партнеры и компании будут строго избегать контактов с оккупированными территориями