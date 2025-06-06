Міжнародна операція "Vibora" проти розповсюдження дитячої порнографії: заарештовано 17 осіб

Міжнародна операція "Vibora", спрямована проти виробництва та поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, призвела до арешту 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інтерпол.

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У межах операції "Vibora", ініційованої Іспанією наприкінці 2024 року, між березнем і травнем 2025 року іспанська влада заарештувала 7 підозрюваних, зокрема медичного працівника та вчителя. Медичний працівник нібито платив неповнолітнім зі Східної Європи за відверті зображення, тоді як вчителя звинувачують у зберіганні та поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми через різні онлайн-платформи.

В результаті обшуків, проведених під час операції, було вилучено настільні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети та цифрові носії інформації, повідомляє Інтерпол.

У Латинській Америці, за підтримки Інтерполу, влада заарештувала 10 підозрюваних у семи країнах Латинської Америки, зокрема трьох у Сальвадорі та вчителя у Панамі.

"На сьогоднішній день було ідентифіковано ще 68 підозрюваних, і по всьому світу тривають подальші розслідування", – повідомляє Інтерпол.

Інформація, зібрана під час операції, була передана правоохоронним органам 28 країн Америки, Європи, Азії та Океанії.