Міжнародна операція "Vibora" проти розповсюдження дитячої порнографії: заарештовано 17 осіб
Київ • УНН
Міжнародна операція "Vibora" призвела до арешту 17 осіб, серед яких медик і вчитель, за причетність до виробництва та поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми. Ідентифіковано 68 підозрюваних.
Міжнародна операція "Vibora", спрямована проти виробництва та поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, призвела до арешту 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інтерпол.
Деталі
У межах операції "Vibora", ініційованої Іспанією наприкінці 2024 року, між березнем і травнем 2025 року іспанська влада заарештувала 7 підозрюваних, зокрема медичного працівника та вчителя. Медичний працівник нібито платив неповнолітнім зі Східної Європи за відверті зображення, тоді як вчителя звинувачують у зберіганні та поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми через різні онлайн-платформи.
В результаті обшуків, проведених під час операції, було вилучено настільні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети та цифрові носії інформації, повідомляє Інтерпол.
У Латинській Америці, за підтримки Інтерполу, влада заарештувала 10 підозрюваних у семи країнах Латинської Америки, зокрема трьох у Сальвадорі та вчителя у Панамі.
"На сьогоднішній день було ідентифіковано ще 68 підозрюваних, і по всьому світу тривають подальші розслідування", – повідомляє Інтерпол.
Інформація, зібрана під час операції, була передана правоохоронним органам 28 країн Америки, Європи, Азії та Океанії.