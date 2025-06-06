Международная операция "Vibora" против распространения детской порнографии: арестовано 17 человек

Международная операция "Vibora", направленная против производства и распространения материалов о сексуальном насилии над детьми, привела к аресту 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Интерпол.

Детали

В рамках операции "Vibora", инициированной Испанией в конце 2024 года, между мартом и маем 2025 года испанские власти арестовали 7 подозреваемых, в том числе медицинского работника и учителя. Медицинский работник якобы платил несовершеннолетним из Восточной Европы за откровенные изображения, тогда как учителя обвиняют в хранении и распространении материалов сексуального насилия над детьми через различные онлайн-платформы.

В результате обысков, проведенных во время операции, были изъяты настольные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и цифровые носители информации, сообщает Интерпол.

В Латинской Америке, при поддержке Интерпола, власти арестовали 10 подозреваемых в семи странах Латинской Америки, в том числе трех в Сальвадоре и учителя в Панаме.

"На сегодняшний день было идентифицировано еще 68 подозреваемых, и по всему миру продолжаются дальнейшие расследования", – сообщает Интерпол.

Информация, собранная во время операции, была передана правоохранительным органам 28 стран Америки, Европы, Азии и Океании.