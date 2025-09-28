Україна перемогла Республіку Корея на старті молодіжного ЧС-2025
Київ • УНН
Збірна України з футболу перемогла Республіку Корея з рахунком 2:1 на молодіжному Чемпіонаті світу. Наступний матч Україна проведе з Панамою 30 вересня о 23:00.
Збірна України з футболу стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1. Про це пише УНН із посиланням на онлайн-трансляцію матчу.
Деталі
Команда Дмитра Михайленка здолала південнокорейцівю "Синьо-жовті" після першого матчу очолили проміжну таблицю групи В.
Наступний поєдинок Україна проведе з Панамою у вівторок, 30 вересня, о 23:00 за київським часом. Інший матч групи між Парагваєм та Панамою відбудеться о 2:00 за київським часом.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляли, що 27 вересня розпочинається 24-й розіграш Чемпіонату світу з футболу U-20 в Чилі, де Україна зіграє свій перший матч проти Південної Кореї. Турнір триватиме до 19 жовтня 2025 року.
Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія - від Європи; США, Мексика, Куба й Панама - від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай - від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія - від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія — від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет - від Африки.