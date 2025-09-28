Україна перемогла Республіку Корея на старті молодіжного ЧС-2025

$41.490.00
48.710.00
ukenru
27 вересня, 16:24 • 13389 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 22469 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 60601 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 108821 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 45936 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 42164 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 38043 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26963 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 56185 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57586 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 13548 перегляди
Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання27 вересня, 13:38 • 5016 перегляди
Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів27 вересня, 14:09 • 3246 перегляди
"Для сліпих угорських чиновників": Сибіга оприлюднив точний маршрут вторгнення безпілотника з УгорщиниPhoto27 вересня, 15:05 • 3354 перегляди
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білорусаVideo16:46 • 10745 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 27392 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 108821 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 46202 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 56185 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57586 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Михайло Федоров
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 13576 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 60601 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 36895 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 42023 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 44137 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Україна перемогла Республіку Корея на старті молодіжного ЧС-2025

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Збірна України з футболу перемогла Республіку Корея з рахунком 2:1 на молодіжному Чемпіонаті світу. Наступний матч Україна проведе з Панамою 30 вересня о 23:00.

Україна перемогла Республіку Корея на старті молодіжного ЧС-2025

Збірна України з футболу стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1. Про це пише УНН із посиланням на онлайн-трансляцію матчу.

Деталі

Команда Дмитра Михайленка здолала південнокорейцівю "Синьо-жовті" після першого матчу очолили проміжну таблицю групи В.

Наступний поєдинок Україна проведе з Панамою у вівторок, 30 вересня, о 23:00 за київським часом. Інший матч групи між Парагваєм та Панамою відбудеться о 2:00 за київським часом. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляли, що 27 вересня розпочинається 24-й розіграш Чемпіонату світу з футболу U-20 в Чилі, де Україна зіграє свій перший матч проти Південної Кореї. Турнір триватиме до 19 жовтня 2025 року.

Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія - від Європи; США, Мексика, Куба й Панама - від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай - від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія - від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія — від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет - від Африки. 

Вероніка Марченко

Спорт
Парагвай
Куба
Панама
Колумбія
Чилі
Нова Зеландія
Аргентина
Мексика
Нігерія
Марокко
Бразилія
Австралія
Південно-Африканська Республіка
Південна Корея
Франція
Норвегія
Італія
Іспанія
Саудівська Аравія
Японія
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна